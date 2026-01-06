Культура

Режиссер пригласил псковичей на бесплатные показы «Чуда Рождества»

0

Полным ходом в Пскове идет подготовка к спектаклю «Чудо Рождества», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Уже завтра гостей ждут в 17:00 на площадке у Троицкого моста в Финском парке. Второй показ начнется в 19:00.

Видео: ТКД Псковской области

«Звук и свет настраивают, устанавливают кукол и декорации, а артисты оттачивают свои роли. Мы готовы подарить вам незабываемые эмоции!» - заявили в ТКД. 

Режиссер – Борис Фиш. Он пригласил псковичей и гостей города на уникальный спектакль «Чудо Рождества»: «Рождество — светлый праздник, замечательный, душевный. Есть уникальная возможность провести этот праздник всем вместе». 

Спектакли проходят в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Вход свободный.

Напомним, Борис Фиш – автор реконструкции «На нашей улице Победа», которая прошла в Пскове 9 мая.  

Также завтра в Пскове запланировано рождественское шествие, оно стартует 7 января в 16.00 от парка Строителей. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026