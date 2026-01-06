Режиссер пригласил псковичей на бесплатные показы «Чуда Рождества»

Полным ходом в Пскове идет подготовка к спектаклю «Чудо Рождества», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Уже завтра гостей ждут в 17:00 на площадке у Троицкого моста в Финском парке. Второй показ начнется в 19:00.

Видео: ТКД Псковской области

«Звук и свет настраивают, устанавливают кукол и декорации, а артисты оттачивают свои роли. Мы готовы подарить вам незабываемые эмоции!» - заявили в ТКД.

Режиссер – Борис Фиш. Он пригласил псковичей и гостей города на уникальный спектакль «Чудо Рождества»: «Рождество — светлый праздник, замечательный, душевный. Есть уникальная возможность провести этот праздник всем вместе».

Спектакли проходят в рамках проекта «Рождество начинается здесь». Вход свободный.

Напомним, Борис Фиш – автор реконструкции «На нашей улице Победа», которая прошла в Пскове 9 мая.

Также завтра в Пскове запланировано рождественское шествие, оно стартует 7 января в 16.00 от парка Строителей.