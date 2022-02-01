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Клуб путешествий в Пскове проведет встречу с создателями проекта «Лес и ветер»

Клуб путешествий имени Глеба Травина «Тропы» при Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина приглашает на встречу с кинорежиссерами из Петербурга, создателями клуба путешествий «Лес и ветер» Ильей Желтяковым и Анастасией Полухиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы

Проект «Лес и ветер» призван популяризировать культуру коренного народа Ленобласти вепсов и возродить деревню, где проживают представители этого малого народа, пояснили в театре.

Во время пандемии режиссеры Илья Желтяков и Настя Полухина купили избу в 300 километрах от Петербурга и запустили туры по вепсским деревням «Лес и ветер».

«Это особенное путешествие. Мы задумали его как душевное, неторопливое погружение в тягучее, запрятанное от городов, неспешное, словно туман, деревенское бытие. Погружение и в себя тоже», – отметили путешественники.

В Пскове гости поделятся, как и с чего начался клуб путешествий «Лес и ветер», что за земли они посещают и что за народ живет на этих землях, расскажут о нравах, обычаях, традициях и языке малого народа и о социальной значимости таких путешествий для местных жителей.

Встреча пройдет в новом зале Псковского театра драмы в пятницу, 11 февраля, в 19:00. Вход свободный. Узнать подробнее о проекте «Лес и ветер» можно на официальном сайте. Трейлер клуба путешествий доступен по ссылке.