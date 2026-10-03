Букварь-путеводитель по Псковской области представили в Печорах

Презентация букваря-путеводителя по Псковской области авторства Александра Полякова и Самиры Белявской состоялось в Печорах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Презентация состоялась в Печорском лингвистическом лицее. В мероприятии принял участие министр образования Псковской области Александр Сорокин.

В ходе презентации автор рассказал о том, как создавалась книга, как оформлялось ее наполнение. По сути книга является энциклопедией, которая знакомит читателей с гениями и выдающимися личностями региона.

«Это правильная идея – пропагандировать нас самих. Александр Сергеевич (Поляков - автор путеводителя - ред.) правильно сказал о том, что мы – великая нация, мы – великая цивилизация. В указе президента об историческом просвещении, впервые в нормативном документе Россия называется государством-цивилизацией, в том числе и потому, что мы – государство-изобретатель. Мы умеем создавать, творить, но не умеем этим хвастаться. Давайте этому учиться: не хвастаться, а рассказывать правду о наших великих современниках, наших великих предках и великих современных деятелях», – сказал Александр Сорокин.

Букварь-путеводитель по Псковской области рассказывает о том, как гении из Пскова совершали великие подвиги, создавали уникальные изобретения, творили уникальные идеи, актуальные и по сей день. Это яркое и познавательное издание, созданное для того, чтобы познакомить читателей с интересными фактами о великих русских учёных и судьбами русских гениев, навсегда изменивших ход мировой истории.

Фото предоставлено авторами

Издание рассчитано на широкий круг читателей. Оно будет интересно детям и их родителям, педагогам, библиотекам, туристическим, образовательным и просветительским учреждениям, учреждениям культуры, а также всем, кто интересуется историей и географией России. Книга может размещаться в школах, гостиницах, библиотеках и туристических центрах.