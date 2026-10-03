Спектаклем о людях, которые от нас уходят, завершил гастроли в «Михайловском» театр «Пушкинская школа»

Премьерным спектаклем «Три сестры» по пьесе Антона Чехова завершил свои гастрольные выступления в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» Санкт-петербургский театр «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Сцена из спектакля «Три сестры». Здесь и далее фото Натальи Алексеевой (музей-заповедник «Михайловское»)

Как рассказали в музее, трёхчасовой спектакль прошёл при переполненном зале и был горячо принят публикой. Трагическая в своей обыденности история о недостижимости счастья ни в труде, ни в праздности, а ещё — история о людях, которые уходят от нас: кто по приказу, в иные места дислокации, а кто и просто навсегда, — оказалась на удивление близка артистам, воспитанным на классическом репертуаре. Показательно, что почти каждый актёр, занятый в спектакле и накануне михайловской премьеры «Трёх сестёр» участвовавший в общем разговоре со зрителями, назвал самой дорогой и любимой на сегодняшний день ролью — свою роль в этой постановке по Антону Чехову.

В музее напомнили, что в программу нынешних, уже 13-х по счёту ежегодных больших гастролей «Пушкинской школы» в «Михайловском» вошло 11 спектаклей из текущего репертуара труппы.

Отвечая на бурные аплодисменты по окончании «Трёх сестёр», создатель и бессменный руководитель труппы Владимир Рецептер выразил надежду на новые встречи и премьеры в будущем, году.