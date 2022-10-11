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Представители псковской филармонии стали участниками кванторианской площадки «Есть вопросы»

Представители Псковской областной филармонии стали участниками площадки «Есть вопросы» детского технопарка «Кванториум» 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филармонии.

Фото здесь и далее: Псковская областная филармония

Участниками мероприятия стали дирижер Вячеслав Рачеев, технический директор БКЗ филармонии Александр Боярков и начальник рекламной службы БКЗ Диана Бартенева.

«Дирижировали, смотрели, как сводить музыку в специальной программе, узнавали, что такое маркетинг, и придумывали, как продвигать нового героя филармонии - мышонка Фасоль. Именно такое имя ему выбрали наши кванторианцы на мероприятии "Есть вопросы". Новый герой будет сопровождать все детские спектакли и концерты», - рассказали в филармонии.

Дети выбрали имя мышонку из 15 вариантов.