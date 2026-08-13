 
Культура

Часть залов экспозиции «Живопись древнего Пскова» временно закрывается

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Пресс-служба Псковского музея-заповедника проинформировала посетителей о временном закрытии части залов экспозиции «Живопись древнего Пскова».

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Все желающие могут увидеть знаковые иконы XIV-XVI веков из коллекции музея, такие как: «Спас Пантократор» работы византийских мастеров и «Святая Иулиания» с характерными чертами псковского иконописного стиля, богатый «Апостольский чин» и насыщенная по композиции икона «Страшный суд», житийные иконы «Святая Великомученица Параскева» и покровительница Северо-Запада «Богоматерь Тихвинская».

В этих же залах представлен праздничный ряд из иконостаса церкви Архангелов Михаила и Гавриила и редкие экспонаты – хорос, царские врата и деревянная скульптура Святой Великомученицы Варвары, которая считается покровительницей Ракетных войск.

 
«О возобновлении работы остальных залов экспозиции сообщим дополнительно», — добавила пресс-служба музея.

 

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