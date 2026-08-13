Часть залов экспозиции «Живопись древнего Пскова» временно закрывается

Пресс-служба Псковского музея-заповедника проинформировала посетителей о временном закрытии части залов экспозиции «Живопись древнего Пскова».

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Все желающие могут увидеть знаковые иконы XIV-XVI веков из коллекции музея, такие как: «Спас Пантократор» работы византийских мастеров и «Святая Иулиания» с характерными чертами псковского иконописного стиля, богатый «Апостольский чин» и насыщенная по композиции икона «Страшный суд», житийные иконы «Святая Великомученица Параскева» и покровительница Северо-Запада «Богоматерь Тихвинская».

В этих же залах представлен праздничный ряд из иконостаса церкви Архангелов Михаила и Гавриила и редкие экспонаты – хорос, царские врата и деревянная скульптура Святой Великомученицы Варвары, которая считается покровительницей Ракетных войск.