Вячеслав Рачеев уходит с должности дирижёра симфонического оркестра Псковской области

Вячеслав Рачеев покидает должность дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
«Сегодня у него последний рабочий день, он дал с оркестром концерт "Щелкунчик", а теперь возвращается в свой родной город - Пермь, где продолжит работу в культурной сфере», - рассказали в пресс-службе ТКД.
Кандидата на освободившуюся должность пока нет.
Напомним, должность главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на данный момент занимает Алексей Репников.