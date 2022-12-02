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Вячеслав Рачеев уходит с должности дирижёра симфонического оркестра Псковской области

Вячеслав Рачеев покидает должность дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Сегодня у него последний рабочий день, он дал с оркестром концерт "Щелкунчик", а теперь возвращается в свой родной город - Пермь, где продолжит работу в культурной сфере», - рассказали в пресс-службе ТКД.

Кандидата на освободившуюся должность пока нет.

Напомним, должность главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на данный момент занимает Алексей Репников.