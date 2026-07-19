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Специальный показ пройдёт на кинофестивале «Западные Ворота» в Пскове

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Специальный показ пройдёт на Международном кинофестивале «Западные Ворота» в Пскове. В этом году на экранах будет продемонстрирован фильм «Белгородские хроники. Жаркое лето 23-го». Об этом в Telegram-канале фестиваля. 

«Прошлым летом я начала снимать фильм о наших героях на Белгородчине. И я надеюсь, что из него вы узнаете много того, что было скрыто от глаз в силу разных обстоятельств. Нам нужно уметь противостоять диверсиям и держать удары в информационной войне. Фильм выполняет одну из таких задач», - прокомментировала свою работу режиссёр Ольга Будина. 

Напомним, что Показы кинофестиваля пройдут не только в Пскове, но и в Псковской области: в Новосокольниках, Печорах, Невеле, Дне, Опочке, Себеже и Острове. 

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