Специальный показ пройдёт на кинофестивале «Западные Ворота» в Пскове

Специальный показ пройдёт на Международном кинофестивале «Западные Ворота» в Пскове. В этом году на экранах будет продемонстрирован фильм «Белгородские хроники. Жаркое лето 23-го». Об этом в Telegram-канале фестиваля.

«Прошлым летом я начала снимать фильм о наших героях на Белгородчине. И я надеюсь, что из него вы узнаете много того, что было скрыто от глаз в силу разных обстоятельств. Нам нужно уметь противостоять диверсиям и держать удары в информационной войне. Фильм выполняет одну из таких задач», - прокомментировала свою работу режиссёр Ольга Будина.

Напомним, что Показы кинофестиваля пройдут не только в Пскове, но и в Псковской области: в Новосокольниках, Печорах, Невеле, Дне, Опочке, Себеже и Острове.