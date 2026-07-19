 
Культура

В Пскове прошёл квартирник «О любви и не только»

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В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И. И. Василёва состоялся квартирник, посвящённый Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Творческая программа под названием «О любви и не только» была посвящена любви во всех её проявлениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова. 

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

На квартирнике звучали песни из репертуара Надежды Кадышевой и Татьяны Куртуковой в исполнении Анжелики Аксёновой. Поэт Дина Дабришюте прочитала стихи о своей любви к Санкт-Петербургу и не только из цикла «Невозвращенец».

 

Члены «Клуба не очень анонимных поэтов» читали свои стихи, в том числе о любви к родине. Затем созданная ими музыкальная инди-группа «Экспедиция» в составе Алёны Любиной, Кирилла Иванова и Михаила Деменёва исполнила песню, рассказывающую о долгом и трудном пути к настоящей любви.

Особенно тепло публика встретила «барда-песенника родом из славного Невельграда» Константина Духанского. Поэт Диана Константинова повеселила гостей виршами о быстротечности любви.

Завершил квартирник автор-исполнитель Анастасия Кадырова, известная как «Опаловый цветок». Она призналась, что ничего не знает про любовь, и исполнила песни на эту тему.

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