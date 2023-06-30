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Касса Псковского театра драмы переходит на летний режим работы

Касса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина изменит график работы в июле, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

1 и 3 июля объявлены выходными днями, 2 июля – рабочий день. С 2 по 28 июля театральная касса будет работать с 11:30 до 20:00 (перерыв с 15:00 до 15:30). Выходные дни – воскресенье, понедельник. В августе касса вернется к ежедневному режиму работы.

Напоминаем, что на официальном сайте театра можно купить билеты круглосуточно.

117-й сезон Псковский театр драмы завершит 5 июля спектаклем «Пигмалион». В ближайшее время будут опубликованы афиши августа и сентября.