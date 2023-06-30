Арт-резиденция для молодых музыкантов начала работу в Пскове

Международная арт-резиденция для молодых музыкантов «Золотой петушок» начала работу в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил художественный руководитель и дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.
В работе арт-резиденции принимают участие 70 исполнителей, это студенты музыкальных училищ и колледжей имени Николая Римского-Корсакова из Пскова, Санкт-Петербурга, Могилева, а также из Минского музыкального училища имени Михаила Глинки. Вместе они формируют Международный молодежный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель и дирижер — художественный руководитель и дирижер губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.
Сегодня, 13 августа, состоялась первая репетиция симфонического оркестра в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Каждый день музыканты будут проводить на репетициях по 5-6 часов.
Алексей Репников отметил, что такой проект очень важен для молодых музыкантов, ведь так они смогут набраться опыта.
С 12 по 22 августа коллектив даст три концерта. Первое публичное выступление участников арт-резиденции пройдет вблизи усадьбы Н. А. Римского Корсакова в Плюссе 17 августа. В программе — произведения М. И. Глинки, М. П. Мусорского и, конечно, самого Николая Римского-Корсакова, в том числе сюиты «Золотой петушок» и «Шехеразада».
Затем музыканты исполнят те же композиции при участии солистов Мариинского театра 19 августа в Пскове во второй день фестиваля «Музыка на воде». А 21 августа участники арт-резиденции «Золотой петушок» отправятся с концертной программой в Могилев.
Организаторы рассказали, что осенью планируются выступления коллектива в Санкт-Петербурге. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.