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Арт-резиденция для молодых музыкантов начала работу в Пскове

Международная арт-резиденция для молодых музыкантов «Золотой петушок» начала работу в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил художественный руководитель и дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

В работе арт-резиденции принимают участие 70 исполнителей, это студенты музыкальных училищ и колледжей имени Николая Римского-Корсакова из Пскова, Санкт-Петербурга, Могилева, а также из Минского музыкального училища имени Михаила Глинки. Вместе они формируют Международный молодежный симфонический оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель и дирижер — художественный руководитель и дирижер губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Сегодня, 13 августа, состоялась первая репетиция симфонического оркестра в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Каждый день музыканты будут проводить на репетициях по 5-6 часов.

Алексей Репников отметил, что такой проект очень важен для молодых музыкантов, ведь так они смогут набраться опыта.

«99% музыкантов — это все-таки оркестровые музыканты, и когда ты приходишь в оркестр, от тебя уже требуется опыт То есть ты молодой, но должен уметь играть. А где ты его возьмешь, этот опыт? Поэтому такие вещи должны практиковаться во всех городах, во всех деревнях, чтобы ребята такого опыта набирались. Это же наше будущее. Слышно, что есть ребята очень способные и талантливые, и отношение к музыке у них правильное. Поэтому это должно быть везде, хорошо, что такое движение у нас появилось», - сказал Алексей Репников.

С 12 по 22 августа коллектив даст три концерта. Первое публичное выступление участников арт-резиденции пройдет вблизи усадьбы Н. А. Римского Корсакова в Плюссе 17 августа. В программе — произведения М. И. Глинки, М. П. Мусорского и, конечно, самого Николая Римского-Корсакова, в том числе сюиты «Золотой петушок» и «Шехеразада».

Затем музыканты исполнят те же композиции при участии солистов Мариинского театра 19 августа в Пскове во второй день фестиваля «Музыка на воде». А 21 августа участники арт-резиденции «Золотой петушок» отправятся с концертной программой в Могилев.

Организаторы рассказали, что осенью планируются выступления коллектива в Санкт-Петербурге. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.