В музее-заповеднике «Изборск» представили выставочный план на 2027 год

Масштабную выставку Зураба Церетели и выставку уникальных фотоматериалов о съемках в Изборске фильма «Андрей Рублев» Андрея Тарковского покажут в музее-заповеднике «Изборск» в 2027 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Крупным культурным событием будущего года станет открытие 3 марта масштабной выставки «Признание в любви. Творчеству З. К. Церетели посвящается», на которой будут представлены живопись, графика и скульптура народного художника СССР и России, члена корреспондента, действительного члена Академии художеств СССР Зураба Церетели (1934–2025) из собрания Российской академии художеств.

Выставка раскроет все грани творчества знаменитого художника: насыщенные ярким колоритом произведения Зураба Церетели, отражают основные этические ценности мастера, его жизненную позицию, понимание предназначения искусства, художественные идеи – любовь к жизни и человеку, традиции народной культуры, красоту природы.

Другим знаковым выставочным проектом Изборского музея станет выставка «Сотворение Родины», посвященная 95-летию со дня рождения великого русского кинорежиссёра Андрея Тарковского (1932–1986). Выставка, подготовленная совместно с Государственным центральным музеем кино, откроется в Доме купца Белянина 16 апреля 2027 года и представит уникальные фотоматериалы, хранящиеся в фондовом собрании музея-заповедника «Изборск» и запечатлевшие съемки в Изборске осенью 1965 года фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

Всего в 2027 году музей-заповедник «Изборск» реализует 30 выставочных проектов: четыре – крупных, 16 – стационарных, пять – совместных и пять – передвижных.

В выставочном зале музея в течение года пройдут еще три межмузейных проекта – «Смыслы и промыслы», «За сказкой» и «Святые места русской культуры». В Доме купца Белянина в 2027 году покажут 10 выставочных проектов, среди них: к 785-летию Ледового побоища – выставка картин известного русского художника-баталиста Евгения Емельянова «Не в силе Бог, а в правде», выставка советских агитационных плакатов периода Великой Отечественной войны из собрания Музея Победы «Военный плакат», совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РОСФОТО» – выставка старинных фотографий из альбомов знаменитых российских семей второй половины XIX–начала XX веков «Частная жизнь», выставка графических работ первой половины XIX века из собрания Государственного музея «Исаакиевский собор» «Только линия. Пушкинский Петербург в произведениях графики» и другие.