Иконопись и лаковая живопись: в Пскове откроется выставка «Мстёра многоликая»

Выставка «Мстёра многоликая» откроется 2 ноября во Дворе Постникова в Пскове. Посетителям представят произведения иконописи и изделия в технике лаковой живописи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Экспозиция посвящена Мстёре — одному из известных центров русской национальной культуры, история которого насчитывает более 250 лет.

В выставочных залах разместят произведения иконописи XIX–XXI веков и изделия, выполненные в технике лаковой живописи, зародившейся во Мстёре в 1930-е годы. Работы предоставят Владимиро-Суздальский и Псковский музеи.

Экспозиция познакомит посетителей с разнообразием сюжетов, декоративными элементами и особенностями самобытного художественного промысла.

Для широкой публики выставка будет доступна с 3 ноября по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Первыми её увидят гости «Ночи искусств».