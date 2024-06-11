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Дмитрий Месхиев стал лауреатом премии «Золотой фонд Петербурга»

Художественный руководитель Псковского театра драмы, профессор Санкт-Петербургского института кино и телевидения, кинорежиссер Дмитрий Месхиев стал лауреатом премии «Золотой фонд Петербурга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотография предоставлена пресс-службой Псковского театра драмы

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Золотой фонд Петербурга» состоялась в Государственной резиденции на набережной Малой Невки 10 июня.

Проект «ДП Лица. Золотой фонд», организованный газетой «Деловой Петербург», призван рассказать о людях, вносящих своим трудом существенный вклад в развитие Санкт-Петербурга и России.

В «Золотой фонд Петербурга» входят люди из сфер культуры, искусства, образования, науки и бизнеса – те, кем может гордиться город, те, чья деятельность является его витриной.