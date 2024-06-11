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Арт-директор псковского театра рассказал о «Лягушках» на форуме в Петербурге

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин стал участником панельной дискуссии «Истоки и новые возможности диалога театров России и Китая», которая состоялась в рамках культурного форума 13 сентября в главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр имени А. С. Пушкина

Андрей Пронин рассказал об опыте первой в России постановки романа современного китайского писателя Мо Яня «Лягушки» и итогах режиссерской лаборатории по китайской драматургии, прошедшей в Псковском театре драмы в рамках «Мо Янь феста».

На панельной дискуссии также выступили: директор Национального театра Китая Тьен Циньсинь, художественный руководитель Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, писатель, драматург Лю Чженьюнь, директор Театра наций Наталья Мазур, генеральный директор Китайского литературного авторского общества Хунбо Чжан, директор Китайского государственного Большого театра Нин Ван, театральный продюсер компании Vancy Culture Фан Дзин. Модератор – художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

На X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур приехали представители 80-ти стран мира. Всего участниками события стали более двух тысяч российских и зарубежных деятелей культуры и искусства. Мероприятия форума разделены на 10 тематических секций: «Право на наследие в многополярном мире», «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность», «Деловая культура», «Медийная культура», «Кино», «Театр», «Музыкальная культура», «Цирк», «Музеи».

Напомним, актриса петербургского Театра имени Ленсовета Анна Мигицко станет исполнительницей роли Вань Синь в спектакле Никиты Кобелева «Лягушки» в Псковском театре драмы. 16 и 17 сентября зрители впервые увидят спектакль с участием актрисы в Пскове, 24 сентября в Санкт-Петербурге.