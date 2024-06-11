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Градоначальник поделился с псковичами списком активностей на выходные

Глава Пскова Борис Елкин традиционно поделился со своими подписчиками в соцсетях списком наиболее интересных активностей, которые проходят в городе в эти выходные, 14 и 15 сентября.

«Погода продолжает радовать нас, поэтому самое время проводить больше времени на свежем воздухе с близкими людьми!» - отметил градоначальник.

Он предложил в Пскове:

Пройтись по мостам реки Псковы вместе с Молодежным центром. Прогулка началась от Никольского храма в Любятово в 10:00.

Порыбачить вместе с участниками Осеннего кубка по спортивной ловле рыбы, они собрались на берегу реки Великой у храма Климента папы Римского с 8:00.

Стать участником соревнований по уличным видам спорта в скейт-парке на улице Леона Поземского с 10:00 до 16:00.

Посетить «Сказку о золотом цыпленке» в честь открытия нового сезона в Городском культурном центре на площади Победы, 1 в 11:00.

в планетарии на Советской, 64А кругосветное путешествие благодаря полнокупольному фильму, показ которого запланирован на 13:00.

Сходить с ребенком на интерактивный спектакль «Год жирафа» в Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина, сеансы в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00.

Насладиться совместным звучанием домры и органа в католическом храме на Плехановском посаде, 64 в воскресенье в 17:00.

Посмотреть современную интерпретацию знаменитой «Пиковой дамы» Пушкина в Псковском театр драмы в воскресенье в 19:00.

зрителем ретро-ралли «Кубок Классик Псков 2024» на площади Ленина в воскресенье в 10:00.