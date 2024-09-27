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Собственный молодежный оркестр может появиться в псковском колледже искусств

Свой оркестр может появится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть проблема: в оркестре все время недокомплект. Мы из-за этого очень много делаем всяких событий, которые связаны с молодежью. Таким образом попытаемся немножко наполнить оркестр молодыми силами», - сказал Алексей Репников.

Он отметил, что в этом году результат «очень сильный», и на оркестровый факультет в Пскове поступили 22 студента.

«В этом году в училище (колледж) на оркестровый факультет поступило 22 человека. Такого не было никогда. Мы попытаемся сделать так, чтобы в училище, наконец, появился тоже свой молодежный оркестр, с которого бы уже филармонический оркестр черпал какие-то кадры», – добавил Алексей Репников.