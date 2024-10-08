Симфонический оркестр Псковской области готовится отметить 30-летие

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поделился планами на празднование юбилея коллектива, который состоится в 2026 году. Оркестру исполняется 30 лет, и Алексей Репников выразил пожелание, чтобы к этому событию были решены важные кадровые и финансовые вопросы.
Руководитель отметил, что за годы существования оркестра некоторые музыканты ушли на пенсию или переехали в другие города, что привело к сокращению состава. Тем не менее он уверен, что привлечение молодых талантов поможет восстановить численность коллектива и обеспечить его дальнейшее развитие.
Гость студии отметил, что коллектив активно работает с молодыми музыкантами из колледжа, помогая им развиваться профессионально.
«Мы берем их в оркестр несмотря на отсутствие опыта, — сказал он. — Они сначала испытывают трудности, но постепенно растут, и мы видим, как они становятся настоящими профессионалами».
Кроме того, Алексей Репников поделился своими творческими амбициями: «Я бы хотел продирижировать "Весну священную" Игоря Стравинского. Это произведение, с которого я когда-то начинал. Это самобытная русская история, которую было бы здорово здесь показать, чтобы люди послушали. Потому что, в общем-то, и в Петербурге ее не часто кто играет. Было бы здорово показать ее псковской публике».
Руководитель оркестра также подчеркнул значимость поддержки музыкальных инициатив в регионе: «У нас действительно кипит культурная жизнь, и я рад, что мы можем предложить нашим зрителям разнообразную программу. Надеюсь, что к юбилею оркестра мы сможем укрепить коллектив и продолжить радовать слушателей качественной музыкой».