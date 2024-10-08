Новый дирижер из Петербурга появится в псковской филармонии

Новый дирижер Сергей Семишкур появится в Псковской областной филармонии, сказал дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников в рамках пресс-конференции 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сергей Семишкур. Фото: Мариинский театр
«Сейчас он (Сергей Семишкур - ред.) солист Мариинского театра, тенор. В этом году он заканчивает петербургскую консерваторию как дирижер. И вот он у нас будет еще одним дирижером. Так что это будут яркие концерты. У него есть интересные задумки, потому что опыт у человека был даже в рок-музыке. И вполне возможно, посмотрим по времени, если в 2026 году у нас будет какая-то пауза, может быть, мы такой концерт сделаем. Такой симфо-рок, это интересно будет. С его опытом это было бы, наверное, здорово», - сказал дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.
Алексей Репников подчеркнул, что в Санкт-Петербурге Сергей Семишкур очень популярен.
Сергей Семишкур родился в Кирове. В 2003 году окончил Нижегородскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки (факультеты хорового дирижирования и академического пения). В том же году принят в Академию молодых певцов Мариинского театра. С 2007 года является солистом оперной труппы Мариинского театра.