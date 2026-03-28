Съёмки фильма о Мирожском монастыре с участием Евгения Цыганова прошли в Пскове

В Спасо‑Преображенском соборе Мирожского монастыря сегодня, 28 марта, прошли съёмки документального фильма об исторической обители. В проекте принял участие известный актёр театра и кино Евгений Цыганов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Режиссёром картины выступила Полина Цыганова — старшая дочь артиста.

Лента призвана познакомить зрителей с богатой историей монастыря, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.