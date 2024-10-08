Сцена / Новости

«Большие гастроли» Псковского театра драмы открылись на Алтае спектаклем-концертом

25 сентября в Национальном драматическом театре Республики Алтай имени П. В. Кучияка состоялись пресс-конференция и первый показ спектакля псковской труппы «Глядя в небеса…», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина – филиала Национального драматического театра России.

Фото: пресс-служба Национального театра Республики Алтай

В пресс-конференции приняли участие первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Эжер Малчинов, министр культуры республики Ольга Антарадонова, директор Национального драматического театра имени П. В. Кучияка Светлана Пешперова, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев, арт-директор театра Андрей Пронин, заместитель художественного руководителя по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Диана Бартенева, актер театра, исполняющий обязанности председателя Псковского отделения Союза театральных деятелей РФ Камиль Хардин и актриса Александра Кашина.

От имени правительства республики Эжер Малчинов поблагодарил Министерство культуры России и программу «Большие гастроли» за возможность культурного обмена между театрами и поприветствовал коллектив Псковского театра драмы.

Художественный руководитель Псковского театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев рассказал о программе, которая будет представлена зрителям Горно-Алтайска, и ответил на вопросы журналистов о репертуаре, актерах, гастролях труппы.

«Я впервые на Алтае и восхищен природой и культурным наследием республики. Места здесь фантастические. Мы представим программу из шести спектаклей, которая, надеемся, продемонстрирует зрителям Республики Алтай разнообразие нашей творческой палитры. Это и музыкально-поэтический патриотический спектакль “Глядя в небеса…”, и детские постановки “Год Жирафа” и “Большое космическое путешествие”, и спектакли для семейного просмотра “Пигмалион” и “Метель”, и широко известный спектакль нашего театра, лауреат премии “Золотая маска” — “Ревизор”. Я надеюсь, что наша дружба с театром Кучияка будет долгой и плодотворной», — поприветствовал собравшихся Дмитрий Месхиев.

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин напомнил, что оба театра входят в Ассоциацию национальных театров России и как ответственный секретарь ассоциации поприветствовал коллег от имени ее председателя Валерия Фокина.

«Мы рады, что приехали именно к вам, именно в национальный регион, регион со своей самобытной, яркой культурой. Очень надеемся, что наши спектакли дадут вам духовную пищу и мы порадуем вас мастерством и качеством своей работы», — заключил Андрей Пронин.

Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Напомним, 24 сентября Театр имени Павла Кучияка встретил псковичей по национальному обычаю. 25 сентября главный режиссер театра Эмма Иришева провела ритуал приветствия, повязав Дмитрию Месхиеву пояс-оберег. Одним из подарков Псковского театра драмы хозяевам стала картина кисти главного художника театра Александра Стройло. В свою очередь, свою работу в дар Пушкинскому театру передал и главный художник Национального театра Республики Алтай Валерий Тебеков.

Гастроли труппы Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина продлятся до 30 сентября. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» театр покажет в Горно-Алтайске спектакли «Глядя в небеса…», «Ревизор», «Пигмалион», «Метель», «Большое космическое путешествие», «Год Жирафа».