Три праздничные интерактивные площадки откроются 9 мая в библиотеках Пскова

Централизованная библиотечная система Пскова откроет 9 мая три праздничных площадки «Победный май», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе системы.

Афиша: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Ивана Василёва интерактивная праздничная площадка будет работать с 12:00 до 17:00. В программе - выступление ансамбля «Сказ», показ фильма «Баллада о солдате», работа площадки всероссийской акции «Письмо солдату», а также викторины, тематические мастер-классы и выставка моделей военной техники «Наследие Победы».

В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» интерактивная площадка «Победный май» будет работать в этот же день с 12:00 до 15:00. Сотрудники библиотеки проведут для читателей викторину «Великие битвы Великой Победы», организуют мастерскую «Голубь мира» для детей и интерактив для взрослых «Песни Великой Победы», поиграют с читателями в настольную игру-бродилку «Победный Псков», проведут всероссийскую акцию «Письмо солдату».

В то же время на интерактивной площадке в библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева будут проходить мастер-классы по изготовлению праздничных открыток, читатели смогут сыграть в теневое лото «Военная техника» и в игру-ходилку «Путь бойца», а также поучаствовать во всероссийской акции «Письмо солдату» и послушать выступления поэтов и бардов на концерте «Весна Победы».

