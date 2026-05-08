Более 200 предметов из коллекции Эрмитажа станут частью выставки в Пскове

В Главном здании Псковского музея-заповедника 29 мая откроется самая главная выставка года — «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея». Этот масштабный проект посвящен Федору Плюшкину — выдающемуся псковскому коллекционеру, купцу, потомственному почетному гражданину и одному из основоположников музейного дела в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.


Фото: Государственный Эрмитаж

Выставка расскажет о феномене частного коллекционирования в России конца XIX — начала XX века и воссоздаст образ утраченного Плюшкинского музея, который насчитывал свыше миллиона предметов. Часть его собрания вошла в состав фондов Псковского музея-заповедника.

На выставке будет представлено около 600 музейных экспонатов, происходящих из коллекции Федора Плюшкина и хранящихся сейчас в собраниях ведущих музеев страны.

После смерти Федора Плюшкина его потомки решили продать коллекцию, запрашивая за нее непосильную для государственных музеев сумму в 350 тысяч рублей. Коллекцию полностью купил Николай II за 100 тысяч рублей. Предметы его удивительной коллекции «поделили» между собой фонды Библиотеки Академии наук (БАН), Эрмитажа, Русского, Этнографического, Военно-исторического и Государственного Исторического музеев, Пушкинского дома и Музея истории религии и атеизма (ныне — Государственный музей истории религии).

Выставочный проект Псковского музея-заповедника впервые объединит усилия хранителей наследия знаменитого коллекционера и вновь соберет «разошедшиеся» предметы в Пскове. Например, гости выставки увидят более 200 предметов из собрания Государственного Эрмитажа. Среди них —медали, образцы русского и европейского оружия, предметы западноевропейского фарфора, картины, иконы, элементы одежды, карманные часы и многое другое. Широко будет представлена коллекция нумизматики византийскими, английскими, шведскими, японскими, корейскими, китайскими, эфиопскими и филиппинскими монетами. Самая ранняя вещь в коллекции датируется I веком нашей эры.

