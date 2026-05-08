В Острове открыли мемориальную доску легендарному директору «Михайловского» Семену Гейченко

В канун годовщины Великой Победы, сегодня, 8 мая, на территории военной части в городе Острове была торжественно открыта мемориальная доска легендарному музейщику, Герою Социалистического Труда, участнику Великой Отечественной войны Семёну Гейченко, навечно зачисленному в списки войскового подразделения почётным гвардейцем 1-го взвода 1-го батальона. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское», директором которого Гейченко был в 1945-1993 годах.

Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, юнармейцы, священнослужители, представители общественных и государственных организаций района. Большую делегацию от музея-заповедника «Михайловское» возглавил заместитель его директора Валерий Александров.

Приветствуя собравшихся, командир войсковой части Алексей Кузьминых, которому и принадлежала инициатива установления памятного знака, в частности, сказал: «Наши ветераны всегда тепло отзывались о Семёне Степановиче Гейченко, говорили о нём не просто как о выдающемся музейном деятеле, а именно как о талантливом хранителе заповедника, посвятившем всю свою жизнь восстановлению и развитию Пушкинского края. Благодаря его неустанному труду и глубокой преданности своему делу заново ожили священные уголки русской культуры — Михайловское, Тригорское, Петровское, Святогорский монастырь, места, куда ежегодно приезжают тысячи людей, стремящихся прикоснуться к великому поэтическому наследию Александра Сергеевича Пушкина. Вся жизнь Семёна Степановича стала ярким образцом бескорыстного служения культуре, Отечеству и исторической памяти поколений. Именно здесь уместно вспомнить и произнести слова: “Человек живёт во имя жизни, любит мир, и близких, и друзей. Остаётся память у Отчизны из поступков, подвигов, идей“. Мы помним и бережно храним историческую правду. И пусть открываемая нами мемориальная доска послужит вечным напоминанием о том, сколь важно хранить и оберегать наше культурное наследие, чтить память тех, кто отдал себя целиком этому высокому и благородному делу».

Валерий Александров в свою очередь напомнил собравшимся о жизни и судьбе легендарного хранителя, а ещё о том, как сегодня в Пушкинском заповеднике хранят его память. Заместитель директора упомянул и февральские научные чтения, которые вот уже несколько десятилетий проводят в музее в память о неутомимом пушкинисте и исследователе отечественной культуры, и о памятнике «Музейщикам Пушкиногорья», одна из фигур которого — по сути, скульптурный портрет «михайловского домового», а также о многих других «гейченковских» событиях и проектах Пушкинского заповедника.

В память о Семёне Гейченко была объявлена минута молчания. После того, как с мемориальной доски сняли закрывавшее её полотнище, был дан троекратный залп из стрелкового оружия, а военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу, а настоятель островского храма благоверных князей Бориса и Глеба иерей Фёдор Албаров освятил памятный знак. Собравшиеся услышали голос Гейченко — запись его выступления, где он говорит о советских военных. Дети военных — учащиеся средней школы № 4 города Острова — выступили у мемориала со стихами и воспоминаниями о легендарном музейщике-гвардейце. Завершили церемонию торжественным маршем воинских подразделений, рассказали в «Михайловском».

В музее напомнили, что сразу после войны и многие годы после неё островские военнослужащие оказывали шефскую помощь Пушкинскому заповеднику. Так, например, в 1970—1980-х годах они высаживали яблони в садах мемориальных усадеб, помогали ремонтировать электросети, занимались расчисткой михайловских рощ после шквального ветра, выполняли другие работы по благоустройству по просьбе администрации музея-заповедника.