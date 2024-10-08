Сцена / Новости

Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД

Заместитель генерального директора, директор Центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова покинула должность. Информацию она подтвердила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Татьяна Мартынова отметила, что оставила должность около месяца назад. На данный момент кандидатуру на ее место обсуждает руководство ТКД.

По информации ПЛН, она перешла в автономную некоммерческую организацию «Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области».

Напомним, в августе 2024 года Театрально-концертную дирекцию Псковской области возглавил Александр Робин.