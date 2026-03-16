«Между прошлым и будущим…» к 45-летию ансамбля «Псков». ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт «Между прошлым и будущим…» к 45-летию ансамбля русской музыки «Псков» состоялся в областной филармонии 15 марта, во второй день 52-го Фестиваля русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова.

Концерт представлял собой уникальную ретроспективу творческого пути ансамбля, раскрывающую развитие коллектива за прошедшие десятилетия. В нем приняли участие ведущие солисты ансамбля: Наталья Александрова, Александр Либ, Елена Федина, а также специальный гость — Константин Шаханов.

Подробнее о концерте — в фоторепортаже Анны Тягуновой.