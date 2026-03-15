Концерт «Между прошлым и будущим…» дал ансамбль «Псков» в честь своего 45-летия

Концерт «Между прошлым и будущим…», представляющий собой ретроспективу творческого пути ансамбля «Псков», раскрывающую развитие коллектива за прошедшие десятилетия, состоялся на сцене Псковской областной филармонии 15 марта, во второй день 52-го Фестиваля русской музыки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Концерт подготовлен к 45-летию ансамбля русской музыки «Псков». Через специально подобранные концертные номера разных периодов своей деятельности ансамбль поведал свою историю. В концерте участвовали ведущие солисты ансамбля: Наталья Александрова, Александр Либ, Елена Федина, а также специальный гость - Константин Шаханов.  

 

Программа вечера наполнилась мелодиями - «Есть только миг…», «При тумане, при долине…», «Кадриль», «Ой, цветёт калина», «Мой муженька», «Думы окаянные», «Валенки», «Очи чёрные» и другими произведениями. 

Торжественным завершением вечера стало исполнение знаменитой песни «Псковские кружева», написанной О. Левицким и В. Темновым. Эта композиция прозвучала в конце 80-х годов XX века, и наряду с песнями «Палех» и «Гжель» вошли в цикл «Город мастеров», однако позже была почти забыта. Благодаря солистке ансамбля Наталье Александровой песня вновь возвращается на сцену.  

Фестиваль русской музыки реализуется в рамках нацпроекта «Семья».  

Напомним, вчера фестиваль открылся концертом «Римский-Корсаков. Тысяча и одна ночь». Программа в этом году отличается тематическим направлением «Единство народов России». За неделю зрители смогут услышать произведения музыкальных коллективов разных регионов страны. 

