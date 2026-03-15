Сказка наяву: Фестиваль русской музыки в Пскове открыл концерт, посвященный творчеству Римского-Корсакова

Ярко, эмоционально и невероятно сказочно – так начался 52-й Фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова в Пскове. Первый программный концерт, которого с нетерпением ждала публика, задал тон всему событию, став своего рода обещанием: слушателей вновь ждет волшебство настоящего искусства и мастерства. Главными героями первого фестивального вечера 14 марта стали «самый сказочный русский композитор» Николай Римский-Корсаков и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, который в этом году отмечает свое 30-летие.

Какие мысли и чувства вложили в выступление музыканты, как публика приняла концертную программу и чего слушатели пожелали оркестру в год юбилея - рассказываем.

Традиции и новые голоса

Говоря о своеобразии программы ФРМ-2026, главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников отметил, что организаторы продолжили поиск новых форм и смыслов, начатый в прошлом году. Фестиваль сохраняет приверженность к музыкальной классике, но вместе с тем старается познакомить слушателей с новыми стилями и течениями, которые есть в современном искусстве России. «Это поиск баланса, - подчеркнул Алексей Репников. – Попытка найти равновесие между классикой и народной музыкой, другими жанрами. В свое время такими поисками занимались русские композиторы. Например, тот же Римский-Корсаков изучал народные напевы, чтобы затем переосмысливать их в своем творчестве».

Неслучайно в программе фестиваля в этом году – концерты «Певческое искусство древнего Пскова», выступления ансамбля русской музыки «Псков», коллективов из Республики Башкирия и Северная Осетия – Алания (в Год единства народов России это особенно значимо). Не забыли и о детской аудитории: для юных слушателей подготовили концерт с песочной анимацией по знаменитым «Картинкам с выставки» Мусоргского.

Ну а для первого дня фестиваля выбрали яркие объемные произведения Римского-Корсакова. На сцене Псковской областной филармонии в первом отделении прозвучали увертюра к опере «Псковитянка», вокальные партии из опер «Садко», «Снегурочка» и «Царская невеста», увертюра к опере «Царская невеста». Во втором отделении музыканты исполнили симфоническую сюиту «Шехеразада».

«Эти произведения Губернаторский симфонический оркестр Псковской области когда-то уже исполнял, сейчас мы освежаем репертуар, знаковый для нас, - сказал Алексей Репников. - Это музыка, которая должна быть в нашем репертуаре. Оркестр, который в этом году отмечает 30-летний юбилей, - в хорошей форме, музыканты дышат своим делом».

Концерт сложился в общности переживаний оркестрантов и слушателей, во взаимной сонастройке. Это когда «затаив дыхание» - не просто оборот речи, а реальное отражение атмосферы, царившей в зале. Публика сопереживала захватывающим сюжетам, которые разворачивались на сцене: из сказочного дворца сурового султана Шахрияра – в Александровскую слободу времен Ивана Грозного, из морских далей – в величественный Псков эпохи опричнины. Эти удивительные перемещения во времени и пространстве стали возможны благодаря профессионализму музыкантов и солистов, которые сумели передать всю палитру настроений, заложенную в произведениях.

«Николай Римский-Корсаков – мой любимый композитор, - признается солистка концерта, призер VII Открытого Всероссийского конкурса на приз Культурного центра Елены Образцовой Каролина Руденко (сопрано). – Я исполнила арию Марфы из оперы «Царская невеста» и колыбельную Волховы из «Садко». Самое сложное в любых партиях – это, пожалуй, донести истинный смысл, все переживания и чувства персонажа».

Для студента Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, призера VII Открытого Всероссийского конкурса на приз Культурного центра Елены Образцовой Михаила Лесукова, который исполнил для псковичей ариозо Мизгиря и арию Грязного, также важным стало именно раскрытие характера героя. Молодой баритон обучается по классу преподавателя Александра Дедика и уверен: русская классика способна заинтересовать человека любого возраста, ведь в ней есть душа, широта взгляда, энергия, интерес к музыкальному эксперименту и разнообразие.

Взгляд из зала

Зрители оценили старт фестиваля на отлично: публика устроила музыкантам настоящие овации. «Очень удачное открытие! – поделилась впечатлениями Наталья. - Прекрасный оркестр, который достоин доносить до слушателя такую музыку. Восторг не только от выбранных произведений, но и от того, как это сыграно — с любовью и уважением».

Многие слушатели посещают концерты Фестиваля русской музыки из года в год. В их числе – Ольга. «Это очень яркое событие культурной жизни нашего города, которое невозможно пропустить, - уверена псковичка. – Мы уже привыкли к тому, что летом обязательно будет «Музыка на воде», а весной – Фестиваль русской музыки. Каждый год на сцене можно услышать что-то новое или хорошо забытое старое. Концерт получился очень живым, искренним. Чувствуется, что оркестр полностью отдался духу музыки. Заметила в составе новых исполнителей - значит, наш оркестр развивается, растет».

В год 30-летия слушатели пожелали оркестру, прежде всего, роста финансирования. А еще - не снижать планку. «Здорово, что у нас есть свой оркестр — не каждый город может этим похвастаться, - отмечали горожане. - Хочется больше гастролей, новых летних концертов в новых локациях - не только в Мирожском парке, но и в Псковском кремле. Было бы интересно услышать не только классику, но и современных композиторов, например, Людовико Эйнауди». А еще в «столе заказов» псковичей – «Болеро» Равеля и «Времена года» Вивальди.

Что точно можно сказать – уже в конце мая публику ждет концерт-завершающий аккорд сезона. На нем прозвучат произведения неповторимого Игоря Стравинского. «Мы мечтаем сыграть Каприччио для фортепиано с оркестром и «Жар-птицу» — великолепные сказочные произведения, - рассказал Алексей Репников. - А осенью нас ждет грандиозное открытие нового сезона. Мы хотим пригласить в Псков музыкантов и дирижеров, которые когда-либо работали с оркестром, чтобы показать всю историю коллектива на одной сцене».

А Фестиваль русской музыки, который проходит в Пскове при поддержке нацпроекта «Семья», продолжается. Сегодня на сцене Псковской областной филармонии выступит еще один юбиляр этого года – легендарный ансамбль «Псков» отметит 45-летие и представит программу «Между прошлым и будущим».

Музыканты обещают множество сюрпризов. Например, вечер завершит исполнение знаменитой песни «Псковские кружева», написанной Олегом Левицким и Виктором Темновым. Эта композиция прозвучала в конце 80-х годов XX века, и наряду с песнями «Палех» и «Гжель» вошли в цикл «Город мастеров», однако позже была почти забыта. Благодаря солистке ансамбля Наталье Александровой песня вновь вернется на сцену.

По материалам Псковской областной филармонии