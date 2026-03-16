В печать и в свет подписан 111-й выпуск «Михайловской пушкинианы»

Новый, уже 111-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое издаёт Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», подписан в печать и в свет

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Александры Павловой «Ворота в Михайловское» (2012) из фондов музея-заповедника.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в книгу «Музей. Реставратор. Реставрация» вошли материалы двух чтений, которые состоялись в «Михайловском» в 2025 году. Это статьи и заметки, подготовленные по итогам июльской научной конференции памяти С. В. Ямщикова, которая, собственно, и дала название сборнику, и декабрьской научно-практической конференции сотрудников Пушкинского заповедника — всего 16 публикаций. Их авторы — исследователи культуры из Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор, Истры (Московская область).

В третий, традиционный раздел сборника «Гость “Михайловской пушкинианы“» помещён биографический очерк о Гаврииле Ладыженском — художнике, историке, философе, внуке баронессы Евпраксии Вревской (урождённой Вульф) и знакомом Григория Пушкина, младшего сына поэта. Автор этой публикации — внук художника, петербуржец, кандидат технических наук и, как он сам себя позиционирует, «добровольный историк», Никита Ладыженский. В «Михайловском» напомнили, что Никита Ладыженский и его сестра Ирина Коровина (урождённая Ладыжевская) в прошлом году передали в музейные фонды ценную, очень большую и цельную коллекцию из семейного архива: произведения живописи и графики, фотографии, документы и рукописи, в том числе — дневник художника за 1938 год.

В музее-заповеднике также уточнили, что объём будущего 111-го выпуска «Михайловской пушкинианы» — 16,25 печатного листа, или 260 страниц. Сборник уже свёрстан и в ближайшее время планируется к печати в типографии «Псковское возрождение» тиражом 150 экземпляров. А книга в её цифровом формате уже сегодня, 16 марта, размещена на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» для чтения и, при необходимости — свободного скачивания.

