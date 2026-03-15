Урок для подопечных Центра лечебной педагогики провели музейщики из «Михайловского»

Программу «Разноцветная матрёшка» для воспитанников школьного отделения НОДА псковского Центра лечебной педагогики провели сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, занятие было организовано в Пскове, в детской библиотеке «ЛиК» («Литература и культура») — воспитанники этого отделения ЦЛП являются её читателями.



Музейные педагоги, руководитель отдела просветительской и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Тимошина и методист этого же отдела Надежда Шабловская рассказали ребятам о деревянных игрушках, какие издавна мастерили на Руси для забав и игр. Главной героиней беседы, разумеется, стала матрёшка — один из главных символов России.

Школьники узнали об истории возникновения этой необычной куклы и о разных её видах, а ещё о том, как её делали раньше и делают в наши дни. Музейщики познакомили ребят и с зарубежной «роднёй» русской матрёшки.

Дети внимательно рассмотрели элементы традиционной росписи кукол, а в ходе творческой части занятия придумали собственные эскизы для украшения матрёшек.

Напомним, что музейщики «Михайловского» регулярно проводят занятия для подопечных Центра лечебной педагогики — как приезжая к ним в Псков, так и принимая у себя, в Пушкинском Заповеднике, специальные смены выездного лагеря «Лето в Лукоморье».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» особо отметили, что урок для детей с ограниченными возможностями здоровья был проведён в рамках Года единства народов России.