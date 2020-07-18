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Новый проект для поддержки свадебной event-индустрии будет реализован в Пскове

Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области и ГАУК Псковской области «Театрально-концертная дирекция» реализуют первый совместный проект с целью популяризации свадебной еvent-индустрии Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

В проекте примут участие более 10 лучших специалистов свадебной индустрии региона. С 24 по 26 августа во Дворце бракосочетания (особняк Лавриновского) пройдет съемочная сессия со специалистами.

Профессионалы поделятся с парами, планирующими регистрацию брака, своим опытом и экспертным мнением. Выпуск видеороликов запланирован на 15 сентября, все видеоматериалы будут в открытом доступе на канале Zagspskov в YouTube, а также на ресурсах Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

Рабочее название проекта: «Идеальная свадьба. Советы профессионалов».

Запланировано 10 интервью, содержащих ответы на самый главный вопрос брачующихся: как подготовить идеальную свадьбу.

Проект станет дополнительной возможностью познакомить аудиторию со специалистами, работающими официально в event-индустрии Псковской области, станет «мостиком» между профессионалами и парами, даст им шанс найти друг друга.

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