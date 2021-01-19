Сцена / Проекты

Незрячий путешественник проведет лекцию в Пскове

Незрячий путешественник Владимир Васкевич, посетивший более 28 стран, выступит в клубе «Тропы» в Пскове 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Владимир — незрячий с детства, но это не помешало ему однажды отправиться в дорогу. На сегодняшний день Владимир Васкевич проехал 28 стран и побывал в 60 регионах России. Перемещается он самостоятельно, в основном, на самолетах и поездах, но также имеет опыт автостопных путешествий.

На лекции псковичам расскажут:

как путешествовать вслепую по Европе, Средней Азии, Африке и Карибским островам;

какие технологии и «фишки» помогают слепому определиться на местности, выбрать нужные купюры и договориться с местными жителями;

несколько лайфхаков из личного опыта по бюджетным путешествиям и почему может быть выгодно иметь своим напарником инвалида;

как не пасовать перед жизненными неурядицами и как по-новому посмотреть на свои проблемы;

что незрячий странник написал в своей книге и почему он рекомендует прочитать ее всем.

Встреча начнется в 19.00, она пройдет в фойе театра драмы на улице Пушкина, 13. Вход свободный.

Следить за афишей и новостями клуба «Тропы», киноклуба «Молоко и сено» и лектория «Ветка» можно на сайте театра по хештегу #страннопропускать или в социальной сети «ВКонтакте».