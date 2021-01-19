Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Проекты 19.01.2021 13:550 Псковская театральная мастерская «Гвозди» приглашает на занятия детей и подростков 29.03.2022 14:120 О трансовых состояниях в музыке расскажут псковичам 9 апреля 25.03.2022 22:000 Новинки интеллектуального книгоиздания псковичи смогут обсудить с экспертом 23.03.2022 15:000 Музей и театр в Великих Луках посетили псковские школьники по Пушкинской карте 23.03.2022 14:280 Незрячий путешественник проведет лекцию в Пскове 15.03.2022 23:300 Заглянуть во тьму черного квадрата предлагают псковичам 16 марта
Сцена / Проекты

О трансовых состояниях в музыке расскажут псковичам 9 апреля

29.03.2022 14:12|ПсковКомментариев: 0

Лекция искусствоведа Элины Андриановой состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Мероприятие пройдет в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке». Автор познакомит слушателей с самыми важными вехами в истории музыки. Тема встречи - «Минимализм. Как работает музыка из трех нот». 

«При прослушивании музыки минималистов может возникнуть целый ряд вопросов: "Это классическая музыка или эстрадная? Зачем композитор повторяет много раз одно и то же? Но ведь и я так могу написать, в чем гений композитора?" – с этими и другими вопросами попробуем разобраться на лекции. Заодно поговорим об истории и главных представителей этого направления, восточных практиках, трансовых состояниях и важности принципа "меньше – значит больше"», – отметила Элина Андрианова.

Лекции на музыкальные темы в псковской филармонии рассчитаны на саму широкую аудиторию, они подойдут как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки. Можно приходить с детьми, добавили организаторы.

Встреча состоится 9 апреля в 17:00. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.

Добавим, Элина Андрианова – выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (специальность «композиция»). С 2019 года – магистрантка программы «Музыкальная критика» на факультете свободных искусств и наук (СПбГУ). Ее сфера интересов – современная академическая музыка (тема выпускной квалификационной работы «...un temps de silence... Микаэля Жарреля: к проблеме реализации принципов концертности в музыке XXI века»). В 2018-2019 годах работала координатором в Санкт-Петербургском центре современной музыки reMusik.org. В 2019 году стала участницей лаборатории молодых музыкальных критиков Stravinsky.Online.

Теги: #БКЗ #филармония #лекция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
29.03.2022, 20:100 Псковичей приглашают на премьеру спектакля «Дядя Ваня» 29.03.2022, 14:120 О трансовых состояниях в музыке расскажут псковичам 9 апреля 28.03.2022, 12:040 Псковичи могут купить билеты в драмтеатр почти с 30-процентной скидкой 25.03.2022, 22:000 Новинки интеллектуального книгоиздания псковичи смогут обсудить с экспертом
25.03.2022, 15:410 Спектакль-концерт с песнями военных лет состоится в Пскове 25.03.2022, 14:120 Открытый показ документального фильма «Ласточки Христовы» пройдет в Пскове 25.03.2022, 10:330 Увидеть премьерные спектакли по Пушкинской карте предлагают псковичам 24.03.2022, 13:150 Спектакль о полиции в идеальном мире покажут псковичам
24.03.2022, 12:120 Выступление «жемчужины Кавказа» впервые пройдет в Пскове 23.03.2022, 15:000 Музей и театр в Великих Луках посетили псковские школьники по Пушкинской карте 23.03.2022, 14:280 Незрячий путешественник проведет лекцию в Пскове 23.03.2022, 11:442 Небесные бездны: Фестиваль русской музыки завершился в Пскове
23.03.2022, 10:080 Билеты на спектакли драмтеатра в Пскове можно купить со скидкой 27% 22.03.2022, 13:420 Заключительный концерт фестиваля русской музыки пройдет в Пскове 21.03.2022, 17:060 Псковский драмтеатр готовится к премьере по пьесе Чехова 21.03.2022, 13:520 Юные псковичи проиллюстрировали музыку в рамках проекта «Звон над водой»
21.03.2022, 12:260 Виолончелист с мировым именем выступит на Фестивале русской музыки в Пскове 21.03.2022, 10:580 Жар-балалайка 19.03.2022, 13:110 «Любовь никогда не перестает»: на псковской сцене впервые показали балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» 18.03.2022, 17:200 Концерты и спектакли пройдут в Стругокрасненском районе на выходных
18.03.2022, 15:270 Выставка-ретроспектива Фестиваля русской музыки открылась в Пскове 18.03.2022, 12:010 Драму и непредсказуемый финал обещают псковичам на концерте «Звон над водой»  17.03.2022, 22:000 Фестиваль русской музыки торжественно открылся в Пскове 17.03.2022, 15:250 На выставку к годовщине присоединения Крыма приглашают псковичей
17.03.2022, 13:390 На бесплатные показы мультфильмов приглашают псковичей 17.03.2022, 08:290 Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 17 марта 15.03.2022, 23:300 Заглянуть во тьму черного квадрата предлагают псковичам 16 марта 15.03.2022, 14:400 Всемирно известный симфонический оркестр выступит в Пскове
14.03.2022, 18:470 Псковский драмтеатр предлагает скидки до 30% на коллективные заявки 14.03.2022, 15:330 В Псковской областной филармонии и театре кукол отменили ковид-ограничения 14.03.2022, 13:431 Группа «Чайф» выехала на гастроли в Псков из Великого Новгорода 13.03.2022, 20:100 Псковский драмтеатр назвал актерский состав премьерного спектакля «Дядя Ваня»
12.03.2022, 18:380 В кассе псковского драмтеатра появились дополнительные билеты на аншлаговые спектакли 11.03.2022, 21:190 Зачем передвигать клавесин во время концерта в филармонии, рассказал Николай Хондзинский 11.03.2022, 19:230 Концертный хор Санкт-Петербурга выступит в усадьбе Римского-Корсакова под Плюссой 11.03.2022, 17:420 Псковский драмтеатр принимает гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
11.03.2022, 15:264 Лекции Анны Виленской в Пскове прекратятся из-за отъезда лектора из страны 11.03.2022, 15:160 Оперу «Пиковая дама» поставят в псковской филармонии к Дням пушкинской поэзии 11.03.2022, 14:490 Стало известно, что ожидает псковичей на 48 фестивале русской музыки 11.03.2022, 14:220 «Подстрочник»: Николай Хондзинский о 48-м фестивале русской музыки. ВИДЕО
11.03.2022, 14:020 Николай Хондзинский рассказал о работе с новым директором псковской филармонии 11.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» 11.03.2022, 12:240 Юных псковичей приглашают на музыкальную экскурсию по городу 10.03.2022, 13:250 Видеоверсию «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» выпустили для юных псковичей
10.03.2022, 11:350 Программу «Во славу русской балалайки!» представят на фестивале в Пскове 09.03.2022, 15:430 Псковские зрители оценили спектакль «Бовари» 09.03.2022, 14:110 Баба - дура, жизнь - прекрасна? 09.03.2022, 13:060 Семь концертов пройдет в Пскове в рамках фестиваля русской музыки
05.03.2022, 20:350 Концерт известного органиста Алексея Шмитова состоялся в Пскове 05.03.2022, 12:440 Имперский русский балет покажет «Ромео и Джульетту» на псковской сцене 05.03.2022, 12:110 Спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины покажут в Пскове в марте 04.03.2022, 14:530 Две премьеры покажет псковский театр кукол в марте
04.03.2022, 12:060 Симфоническая сказка «Петя и волк» откроет фестиваль русской музыки в Пскове 03.03.2022, 14:520 Второй фильм проекта «Пушкин детям» выпустили для юных псковичей 03.03.2022, 14:400 Латвийская группа Brainstorm отменила концерт в Пскове 03.03.2022, 14:061 Пушкинский драмтеатр подготовил к выходным расширенную программу
02.03.2022, 13:390 Выставка псковского художника «Достоевский и коронавирус» открылась в Петербурге 01.03.2022, 11:460 Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте 28.02.2022, 19:250 Концерт памяти подвига 6 роты состоялся в Пскове. ФОТО 28.02.2022, 15:260 По техническим причинам псковский театр сделал замену в репертуаре
25.02.2022, 17:500 В Пскове открылась выставка известного петербургского художника 25.02.2022, 15:580 Концерт известного органиста Алексея Шмитова состоится в Пскове 5 марта 24.02.2022, 11:150 Концерт «Песни странствующего подмастерья» могут посетить псковичи по «Пушкинской карте» 21.02.2022, 19:331 Галерея «Цех»: Искусство удивлять, или «Место сборки»
21.02.2022, 16:450 Выставка «Цвет земли» откроется в псковской галерее «Цех» 21.02.2022, 16:350 «Наше Радио» приглашает на концерт группы «Чайф» в Пскове 21.02.2022, 12:450 На спектакли и выставки в рамках проекта «Культурные выходные» приглашают псковичей 20.02.2022, 14:520 Фестиваль «Танцующий город» в 10-й раз проходит в Пскове
18.02.2022, 12:350 Солист Мариинского театра о концерте в Пскове: Я жду возможности ощутить всю глубину музыки Малера 16.02.2022, 12:400 Как спастись от пиратов и существуют ли разумные рыбы, расскажет псковичам путешественник 15.02.2022, 14:313 Премьеру спектакля «Бовари» покажут в псковском театре 8 марта 15.02.2022, 12:390 «Песни странствующего подмастерья» прозвучат на концерте в псковской филармонии
14.02.2022, 13:350 Анна Виленская прочтет псковичам лекцию об авангарде в музыке 14.02.2022, 11:490 Акция «Влюбленные в театр» стартовала в Пскове 12.02.2022, 10:402 Скидку 25% на билеты предлагает Псковский драмтеатр ко Дню всех влюбленных 11.02.2022, 14:375 Спектакль по пьесе Чехова готовится к постановке в псковском театре
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru