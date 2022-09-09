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Сцена / Проекты

Фотофакт: художники закончили создание очередного мурала на Запсковье

16.10.2022 17:26|ПсковКомментариев: 0

Художники закончили создание очередного мурала на Запсковье, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На улице Новоселов, 11 закончили создание мурала. На данный момент граффитисты начали разметку картины Ивана Шишкина «Еловый лес» на торце здания №8 на улице Текстильная.

 

 

Напомним, что 11 октября дорисовали два мурала на Запсковье – улица Труда, 49 и Новоселов,46 по проекту «Городская галерея». В рамках проекта шедевры Псковской картинной галереи выйдут за пределы музейных стен и украсят город в формате граффити.

 

Теги: #Запсковье #мурал #картинная галерея
Источник: Псковская Лента Новостей
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