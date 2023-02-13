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Мастер-класс домриста Теймура Кулиева пройдет в Пскове

В рамках творческой мастерской «Путь, выбранный однажды…» пройдет концерт и мастер-класс солиста оркестра народных инструментов радио «Орфей», выпускника Академии музыки им. Гнесиных, лауреата премии «Молодые дарования России» и международных конкурсов, домриста Теймура Кулиева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД

Встреча состоится 19 февраля в 13:00 в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Вход на мероприятие свободный.

В 13:00 пройдут концерт и творческая встреча с музыкантом, а в 14:00 состоится мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ и колледжа искусств.

Проект «Путь, выбранный однажды..» нацелен на сохранение и развитие традиций исполнительства на русских народных инструментах, профориентацию учащихся и студентов музыкальных школ и колледжа искусств.

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Псковской области.