Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Проекты 06.06.2023 15:080 Псковский театр драмы празднует День русского языка онлайн-проектом 19.06.2023 17:420 Полуфинал открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово» прошел в Пскове 14.06.2023 18:150 Почти полсотни псковичей поборются за места в финале «Живого пушкинского слова» 06.06.2023 15:080 Псковский театр драмы празднует День русского языка онлайн-проектом 02.06.2023 18:400 Елена Обухова: Я приглашаю лучших вокалистов нашего города на «Живое пушкинское слово» 25.05.2023 16:180 Артист Сергей Попков соберет свою команду участников «Живого пушкинского слова»
Сцена / Проекты

Полуфинал открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово» прошел в Пскове

19.06.2023 17:42|ПсковКомментариев: 0

Полуфинал открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово», где был определен состав финалистов, прошел в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

Из более чем ста человек на заочном туре эксперты отобрали половину. Почти 50 участников в возрасте от 10 до 65 лет, живущих в Пскове и районах области, выступили в полуфинале перед профессиональным жюри. Выступления чтецов оценили актеры Псковского театра драмы: народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России Сергей Попков и номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Овчаренко; наставником для вокалистов стала Елена Обухова, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы, педагог по вокалу, лауреат правительственной премии имени Луначарского.

Члены жюри прокомментировали итоги двух этапов.

«Наши опасения о том, что конкурс может оказаться невостребованным, развенчались. Очень радостно, что к поэзии Пушкина захотели обратиться и дети, и молодежь, и взрослые. У любого желающего была возможность выступить на сцене драматического, национального театра, рассказать то, что волнует, попробовать свои силы – в этом, я считаю, успех конкурса», - рассказал артист Псковского театра драмы, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Овчаренко.

«Особенно порадовали младшие: с таким задором, с такой отдачей они выступали – как Пушкин в лицее перед Державиным! Прекрасно, что новое, юное поколение взяло пушкинский флажок и дальше его понесет», – добавил народный артист России Владимир Свекольников.

«Радует, что интерес к поэзии Пушкина существует. Пушкин – это основа нашей культуры, и это надо закладывать с самых маленьких лет. Пушкин действует как лекарство, его поэзия человека очищает. И по лицам полуфиналистов было видно, что поэзия Пушкина, как живительный родничок, питает их души», - отметил заслуженный артист России Сергей Попков.

«Сегодня был праздник: я купалась в доброй энергетике, в наивности, в красивом звуке – от музыки моего любимого композитора Прокофьева до теперь уже любимого Антона Тарасова [участник, исполнивший авторскую песню на стихи Пушкина – ред.]. Чудо произошло. И дело совсем не в конкурсных условиях, дело в любви к Александру Сергеевичу Пушкину. Мы прикоснулись к его поэзии и доставили друг другу удовольствие», – рассказала заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы, лауреат премии правительства имени Луначарского Елена Обухова.

 

Напомним, что финалистов ждут занятия с наставниками – тренинги, консультации, мастер-классы. Публичный финал в Пскове состоится 1 июля в парке Строителей.

В Великих Луках этапы конкурса шли параллельно, и уже определены имена победителей. Наградой для них, кроме выступления перед многочисленной публикой вместе с наставниками, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А.С. Пушкина.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Теги: #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
19.06.2023, 17:420 Полуфинал открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово» прошел в Пскове 18.06.2023, 18:000 Эногастрономический фестиваль «Виноград» продолжается в Пскове 17.06.2023, 20:440 Эногастрономическая ярмарка «Виноград»-2023. ФОТОРЕПОРТАЖ 17.06.2023, 16:130 Губернатор и глава Пскова посетили ярмарку «Виноград». ФОТО
17.06.2023, 14:520 Режиссер Иван Болотников войдет в состав жюри фестиваля «Западные ворота» в Пскове 17.06.2023, 12:340 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове 16.06.2023, 17:550 Что ждет псковичей и гостей города на ярмарке «Виноград» в этом году? 16.06.2023, 16:440 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» готовится начать работу в Пскове
15.06.2023, 15:100 Что ждет посетителей фестиваля «Виноград» в шатре «Винология», рассказали организаторы 15.06.2023, 09:390 Детская зона будет работать на эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове 14.06.2023, 18:150 Почти полсотни псковичей поборются за места в финале «Живого пушкинского слова» 13.06.2023, 16:200 Мошенники создают фейковые сайты Псковского драмтеатра и грабят зрителей
11.06.2023, 19:440 Сводный хор коллективов фестиваля имени Гривского исполнил песнопения литургии в Печорах 11.06.2023, 14:170 «Песенное сияние Белого моря» услышат псковичи в заключительный день хорового фестиваля имени Гривского 10.06.2023, 17:260 Концерт Сводного хора коллективов России состоится в Псковском кремле 10.06.2023, 16:040 Солистом концерта-закрытия 79-го филармонического сезона станет скрипач Михаил Усов
10.06.2023, 13:330 Прием заявок на областной конкурс видеоработ «КиноСтарт» продолжается в Пскове 09.06.2023, 20:210 Геннадий Дмитряк: Хоровое искусство было, есть и будет вечно с Россией 09.06.2023, 19:410 Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского открылся в Пскове. ФОТО 08.06.2023, 19:200 Заведующую труппой Псковского театра драмы наградили за труды в культуре и искусстве
08.06.2023, 17:310 Режиссер «Адмирала» и «Викинга» возглавит жюри кинофестиваля в Пскове 08.06.2023, 17:090 Сцену для хорового фестиваля установили в Пскове 08.06.2023, 16:481 Вход на территорию Псковского кремля во время хорового фестиваля будет свободным 08.06.2023, 14:590 Фотовыставка к 150-летию Федора Шаляпина открылась в Пушкинских Горах
08.06.2023, 12:010 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдет в Пскове с 17 по 25 июня 08.06.2023, 11:480 Определены даты международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 07.06.2023, 17:380 Хоровое пение духовно объединяет людей – диакон Александр Амерханов 07.06.2023, 16:500 Выставка муромского художника Андрея Неганова открылась в псковской галерее «Цех»
07.06.2023, 15:280 «Духовным внуком» хорового псковского певческого праздника назвал фестиваль Гривского его худрук 07.06.2023, 10:450 Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 06.06.2023, 21:240 Псковский театр драмы покажет премьеру к 225-летию со дня рождения Пушкина 06.06.2023, 18:590 Губернаторский симфонический оркестр даст концерт на свежем воздухе в Гдове
06.06.2023, 17:590 С главным дирижером Государственной академической хоровой капеллы России познакомили псковичей 06.06.2023, 17:230 Опубликована афиша Всероссийского хорового фестиваля в Пскове 06.06.2023, 16:030 Монтаж площадок эногастрономической ярмарки «Виноград» идёт в Финском парке Пскова 06.06.2023, 15:080 Псковский театр драмы празднует День русского языка онлайн-проектом
05.06.2023, 16:010 Три «Золотые маски» встречают зрителей в фойе Псковского театра драмы 05.06.2023, 15:270 Губернаторский симфонический оркестр выступит в Гдовской крепости в День России 05.06.2023, 14:241 Спектакль «Казаки в Париже» покажут сегодня в Зеленом театре в Пскове 05.06.2023, 13:450 СОБЫТИЕ. Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - 2023
04.06.2023, 09:550 Спектакль «Казаки в Париже» покажут 4 июня в Зеленом театре в Пскове 03.06.2023, 22:481 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры – 2023. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.06.2023, 19:054 Справки о гениальности сегодня могли получить гости Пушкинского праздника в «Михайловском» 03.06.2023, 18:250 Саксофонист Игорь Бутман исполняет джаз на Днях Пушкинской поэзии
03.06.2023, 17:481 Гоша Куценко пригласил псковичей на Дни Пушкинской поэзии. ВИДЕО 03.06.2023, 17:060 Интерактивные площадки работают у ветряной мельницы в Михайловском 03.06.2023, 16:230 Группа «Сироткин» выступает на Днях Пушкинской поэзии 03.06.2023, 15:530 Гости Пушкинского праздника активно пользуются услугами «Музейной почты»
03.06.2023, 15:280 Михаил Ведерников отдал дань уважения музейщикам Пушкиногорья 03.06.2023, 14:251 Барабанщики выступают на поляне в Михайловском. ВИДЕО 03.06.2023, 14:005 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры торжественно открыли в Михайловском 03.06.2023, 13:410 Оркестры Детской филармонии выступают на Днях Пушкинской поэзии
03.06.2023, 13:041 Создать янтарную аппликацию могут гости Пушкинского праздника в Михайловском 03.06.2023, 12:280 Заупокойная служба прошла у могилы Александра Пушкина в Святогорском монастыре 03.06.2023, 11:090 Опубликована карта объектов праздничной поляны Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 02.06.2023, 18:400 Елена Обухова: Я приглашаю лучших вокалистов нашего города на «Живое пушкинское слово»
02.06.2023, 14:480 Артисты Псковского театра драмы примут участие в Днях Пушкинской поэзии 01.06.2023, 21:560 Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском 01.06.2023, 21:170 Псковский театр драмы представил последнюю афишу сезона 01.06.2023, 20:320 Театрализованную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии
01.06.2023, 15:190 Блогеры из Китая призвали соотечественников посетить спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы 31.05.2023, 21:504 Стихи молодых авторов со всей России прозвучат в Пушкинских Горах 31.05.2023, 20:000 Прием заявок на конкурс исполнителей Пушкина продлили в Псковской области 31.05.2023, 18:270 Последняя выставка сезона откроется в псковской галерее «Цех» 2 июня
31.05.2023, 17:072 Спектакль «Казаки в Париже» покажут в Зелёном театре в Пскове 31.05.2023, 15:500 Основам режиссуры обучат псковичей на онлайн-кинолектории 30.05.2023, 21:301 Поэтесса Анна Егоян выступит в Пушкинских Горах 30.05.2023, 20:501 Финалисты проекта «Школьная классика» представят на Днях Пушкинской поэзии итоговый спектакль
30.05.2023, 19:450 Правила реп-баттла «Пушкиниада» представили псковичам 29.05.2023, 19:300 Выездное совещание по организации Дней Пушкинской поэзии провели в «Михайловском» 29.05.2023, 18:002 Выставка о народе сето откроется в Пскове 29.05.2023, 17:430 Народный артист РФ станет наставником конкурса «Живое пушкинское слово» в Псковской области
29.05.2023, 16:090 Псковский театр драмы выступил на Международном фестивале ТЮЗа имени Брянцева 29.05.2023, 15:440 Регистрация на бесплатные автобусы до Пушкинских Гор на Дни Пушкинской поэзии откроется 30 мая 29.05.2023, 12:120 Выставку «Свободная стихия» откроют в «Михайловском» для гостей Дней Пушкинской поэзии 29.05.2023, 11:360 Юбилейный рок-концерт Вячеслава Бутусова состоится в Пскове 29 мая
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru