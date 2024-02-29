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Работа «Детской филармонии» в Пскове носит сессионный характер - Марина Николаева

Работа проекта «Детская филармония» в Пскове носит сессионный характер. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Логистически сложно организовывать работу в режиме репертуарного театра. Это дети, которые живут в разных районах Псковской области. Они у себя на местах занимаются с педагогами. Эти педагоги тоже являются сотрудниками детской филармонии, концертмейстерами и наставниками для своих учеников. Работа в Пскове носит сессионный характер. Они приедут сейчас во время весенних каникул, будут собираться летом и осенью», - объяснила она.

По словам Марины Николаевой, итогом каждой из этих сессий должен стать публичный продукт. В первый год работы проекта мероприятия с участием ребят не всегда были доступны широкой публике.

«Сейчас мы планируем, чтобы это стало публичным, и чтобы все интересующиеся имели возможность увидеть выступления. Первый мартовский концерт для нас таким опытом и является. Надеемся, что дальше будем эти концерты делать публичными. Проект "Детская филармония" показал себя как удачный, и он стратегически очень выгодный. Мы хотим, чтобы дети, которые занимаются сейчас в музыкальных школах, дальше выбирали для себя музыкальную карьеру, чтобы они когда-то в будущем вливались и в симфонический оркестр. Кадровая проблема стоит остро для симфонического оркестра не только псковского, но и многих региональных оркестров», - добавила она.