Работа «Детской филармонии» в Пскове носит сессионный характер - Марина Николаева

Работа проекта «Детская филармония» в Пскове носит сессионный характер. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам Марины Николаевой, итогом каждой из этих сессий должен стать публичный продукт. В первый год работы проекта мероприятия с участием ребят не всегда были доступны широкой публике.
«Сейчас мы планируем, чтобы это стало публичным, и чтобы все интересующиеся имели возможность увидеть выступления. Первый мартовский концерт для нас таким опытом и является. Надеемся, что дальше будем эти концерты делать публичными. Проект "Детская филармония" показал себя как удачный, и он стратегически очень выгодный. Мы хотим, чтобы дети, которые занимаются сейчас в музыкальных школах, дальше выбирали для себя музыкальную карьеру, чтобы они когда-то в будущем вливались и в симфонический оркестр. Кадровая проблема стоит остро для симфонического оркестра не только псковского, но и многих региональных оркестров», - добавила она.