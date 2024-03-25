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Сцена / Проекты

Мультимедийный спектакль о Знамени Победы покажут в Опочке и Великих Луках

07.05.2025 14:30|ПсковКомментариев: 0

Мультимедийный спектакль о Знамени Победы покажут в Опочке и Великих Луках осенью, сообщила врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова во время радиомарафона на ПЛН FM (102.6 FM). 

«Я думаю этот формат очень востребован. Очень много зрителей приходит на эти спектакли. Первые показы посмотрели порядка 5 тысяч человек. В прошлом году 16 тысяч человек. В этом году, думаю, мы этот рекорд побьем», - сказала Илианна Петрова. 

Также гостья студии рассказала, что спектакль покажут в Великих Луках и в Опочке этой осенью. «Там оборудуем экраны», - пояснила она. 

Напомним, показы в Пскове на стене Довмонтова города проходят до 9 мая включительно в 21:30 и 22:30. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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