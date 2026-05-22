Дуэт из Санкт-Петербурга исполнит русскую духовную музыку в Печорах

В Лютеранской церкви св. Петра (г. Печоры, ул. Гагарина, 12а) пройдут концерты органной и ансамблевой музыки, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

Выступит дуэт «Синкретика» из Санкт‑Петербурга: Егор Суслов (бас‑профундо) и Екатерина Суслова (орган).

Концерты состоятся 23 мая (суббота) в 16:30 и 24 мая (воскресенье) в 16:00.

Программа представляет цикл переложений русской духовной музыки XVIII–XX веков. Слушателей ждёт путешествие от строгого барокко Дмитрия Бортнянского и Максима Березовского через гармоническую глубину Павла Чеснокова и Сергея Рахманинова к новаторскому синтезу Александра Гречанинова.

Особенность вечера — звучание произведений, изначально написанных для хора a cappella, в оригинальной интерпретации для органа и баса‑профундо.

В программе прозвучат:

А. Гречанинов — «Слава и Единородный» (из «Демественной литургии» св. Иоанна Златоуста, ор. 79);

Д. Бортнянский — «Да исправится молитва моя» (фрагмент из «Литургии Преждеосвященных Даров»);

П. Чесноков — Псалом 140 «Да исправится молитва моя», ор. 24;

С. Рахманинов — «Богородице Дево, радуйся» (фрагмент из «Всенощного бдения», ор. 37);

П. Чесноков — «Совет превечный» (из цикла «Ко Святому Причащению»);

С. Рахманинов — «Блажен муж» (фрагмент из «Всенощного бдения», ор. 37);

П. Чесноков — «Блажен муж» (из «Всенощного бдения», ор. 44);

А. Архангельский — «Помышляю день страшный» (фрагмент духовного концерта);

П. Чесноков — «От юности моея», ор. 48 № 1;

М. Березовский — «Не отвержи мене во время старости» (фрагмент из духовного концерта № 18);

П. Чесноков — «Не отвержи мене во время старости», ор. 40 № 5;

П. Чайковский — «Легенда», ор. 54 № 5;

А. Гречанинов — «Отче наш» (из «Демественной литургии», ор. 79);

А. Гречанинов — «Достойно есть» (из «Демественной литургии», ор. 79);

С. Рахманинов — Тропарь Пасхе.

