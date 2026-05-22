 
Культура

Часть «Плюшкинского фонда» Российского этнографического музея увидят гости новой выставки псковского музея

0

В главном здании Псковского музея-заповедника 29 мая начнет работу самая масштабная выставка 2026 года – «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея». Проект посвящен Федору Михайловичу Плюшкину – выдающемуся псковскому коллекционеру, купцу, потомственному почетному гражданину и одному из основоположников музейного дела в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Выставка расскажет о феномене частного коллекционирования в России конца XIX – начала XX века и воссоздаст образ утраченного Плюшкинского музея, который насчитывал свыше миллиона предметов. Часть его собрания вошла в состав фондов Псковского музея.

На выставке будет представлено около 600 музейных экспонатов, происходящих из коллекции Федора Михайловича Плюшкина и хранящихся сейчас в собраниях ведущих музеев страны. Например, гости Псковского музея смогут увидеть уникальные предметы из Российского этнографического музея.

В настоящее время «плюшкинский фонд» РЭМ насчитывает 78 коллекций, включающих 1826 предметов, 905 из которых хранятся в Особой кладовой, предназначенной для хранения изделий из драгоценных металлов и камней.

География и этническая принадлежность экспонатов, собранных Ф.М. Плюшкиным, делает его коллекцию важным источником по традиционно-бытовой культуре 22 народов, проживавших в XIX – начале XX века в Российской империи.

С этнической точки зрения, наиболее полным является русский фонд собрания Ф.М. Плюшкина. Часть предметов из этого фонда будет представлена на выставке Псковского музея. Среди них – элементы традиционного народного костюма XVIII-XIX веков.

Ценной и значимой частью этнографического собрания Ф.М. Плюшкина является коллекция серебряных украшений сето.

Помимо комплексов, относящихся к народам Российской империи, выставка представит и те, которые относятся ко многим другим народам мира: турецкие, иранские, китайские.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026