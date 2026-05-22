Часть «Плюшкинского фонда» Российского этнографического музея увидят гости новой выставки псковского музея

В главном здании Псковского музея-заповедника 29 мая начнет работу самая масштабная выставка 2026 года – «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея». Проект посвящен Федору Михайловичу Плюшкину – выдающемуся псковскому коллекционеру, купцу, потомственному почетному гражданину и одному из основоположников музейного дела в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Выставка расскажет о феномене частного коллекционирования в России конца XIX – начала XX века и воссоздаст образ утраченного Плюшкинского музея, который насчитывал свыше миллиона предметов. Часть его собрания вошла в состав фондов Псковского музея.

На выставке будет представлено около 600 музейных экспонатов, происходящих из коллекции Федора Михайловича Плюшкина и хранящихся сейчас в собраниях ведущих музеев страны. Например, гости Псковского музея смогут увидеть уникальные предметы из Российского этнографического музея.

В настоящее время «плюшкинский фонд» РЭМ насчитывает 78 коллекций, включающих 1826 предметов, 905 из которых хранятся в Особой кладовой, предназначенной для хранения изделий из драгоценных металлов и камней.

География и этническая принадлежность экспонатов, собранных Ф.М. Плюшкиным, делает его коллекцию важным источником по традиционно-бытовой культуре 22 народов, проживавших в XIX – начале XX века в Российской империи.

С этнической точки зрения, наиболее полным является русский фонд собрания Ф.М. Плюшкина. Часть предметов из этого фонда будет представлена на выставке Псковского музея. Среди них – элементы традиционного народного костюма XVIII-XIX веков.

Ценной и значимой частью этнографического собрания Ф.М. Плюшкина является коллекция серебряных украшений сето.

Помимо комплексов, относящихся к народам Российской империи, выставка представит и те, которые относятся ко многим другим народам мира: турецкие, иранские, китайские.