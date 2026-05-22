«Это самое сложное из того, с чем мы имеем дело»: директор «Михайловского» рассказал на «Интермузее» о работе с усадебными парками

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич сегодня, 22 мая, принял участие в работе международного фестиваля «Интермузей». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, Георгий Василевич стал одним из лидеров дискуссии, развернувшейся в рамках работы секции «Музеи-усадьбы, заповедники, дворцы. Садово-парковое хозяйство».

«Садово-парковая тема» чрезвычайно важна для жизни и деятельности Пушкинского заповедника, подчеркнули в музее. Исторические сады и усадебные парки формируют у посетителя особую оптику восприятия: здесь история соединяется с культурой и неповторимой атмосферой — духом места.

Вместе с тем поддержание подобных территорий требует постоянной и очень серьёзной работы: ухода за возрастными деревьями, восстановления дорожек, расчистки водоёмов, регулярного покоса травы. И о масштабах такой работы можно судить, просто оценив размеры заповедных земель. Площадь мемориальных усадебных парков в составе «Михайловского» составляет почти 64 гектара. Ещё более 316 гектаров занимают «Михайловские рощи» — лесопарковая зона, примыкающая к родовому имению Ганнибалов и Пушкиных. В мемориальных парках Михайловского, Тригорского и Петровского сегодня насчитывается 1050 старовозрастных и 596 мемориальных деревьев.

«Музеи-заповедники, подобные “Михайловскому“, — особое явление нашей культуры, — подчеркнул в своём выступлении Георгий Василевич. — Большинство из них, фактически, имеют по две основных коллекции. Первая, традиционная — собрание артефактов, основа экспозиций. Вторая коллекция — совершенно удивительная и никому не понятная. Это живая среда, которая постоянно меняется, постоянно сама себе соответствует. Вот это, может быть, и есть самое сложное из того, с чем мы имеем дело».

Рассказывая о реставрации парков — уникальной работе, проведённой в «Михайловском» к 200-летию со дня рождения Пушкина и отмеченной Государственной премией России, — Георгий Василевич акцентировал: в основе такой работы лежат научные исследования колоссальной глубины. «У нас в России великолепная, если не лучшая в мире школа специалистов, которые занимаются парками», — отметил он, напомнив о учёном-парковеде и ландшафтном архитекторе Валентине Агальцовой, которая руководила той реставрацией.

«Я однажды понял, что есть особый тип парка — русский, в отличие от японского сада, от английского пейзажного и французского регулярного парков, — поделился директор «Михайловского». — Это парк, который лет на семьдесят забросили — ну, не было возможности им заниматься! — а потом вернулись к работе и продолжают делать то, что положено. Но парк уже изменился. Он помнил Пушкина и запомнит нас. Он шелестом своей листвы через много лет после нас будет рассказывать не только о тех, кто гулял, но и о тех, кто работал в этих аллеях и в XVIII—XIX столетиях, и в начале XXI века. Самое главное — это люди, которые содержат это всё своим трудом. Ежедневным трудом, потому что в парках нет выходных. Если вы что-то пропустили, парк станет ещё более русским, ещё более запущенным. А мы этого допустить теперь не можем. И парковая работа, однажды начавшись, не заканчивается никогда».

В заключение Георгий Василевич выразил уверенность, что уникальный опыт реставрации и повседневной работы с историческими садами и парками, наработанный в «Михайловском», будет востребован и в других музеях-заповедниках, которые только начинают подобную работу и заверил, что Пушкинский заповедник готов делиться этим опытом.