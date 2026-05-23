В День славянской письменности гости «Михайловского» узнают, как кириллица встречается с арифметикой

На необычном занятии, приуроченном к Дню славянской письменности и культуры, завтра, 24 мая, смогут побывать гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Сергей Репин, Василий Сухов, Иван Уралов, Никита Фомин.

Кирилл и Мефодий. 2002. Из фондов «Михайловского»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, на этом занятии все желающие смогут узнать, как кириллица «встречается» с арифметикой. Гостей музея не только познакомят с историей возникновения азбуки, созданной «учителями словенскими» — святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, — но и расскажут, как в период с X по XVIII век с помощью кириллицы вели математические расчёты. Участники занятия даже смогут таким непривычным для современного человека способом решить несколько задачек.

Интегрированное занятие состоится в Классе русской письменности и словесности в музейном комплексе в деревне Бугрово, а проведёт его специалист по просветительной работе Пушкинского Заповедника Ольга Лыжова, уточнили в музее.

Подробности о времени проведения уроков, их продолжительности, возрастных рекомендациях для «учеников» уже сегодня можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что история праздника восходит к церковной традиции — празднованию памяти равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия, бытовавшей в Болгарии ещё в X—XI веках. В СССР 24 мая было объявлено Праздником славянской культуры и письменности в 1985 году, когда отмечалось 1100-летие преставления Мефодия. В постсоветской России постановление о ежегодном проведении Дней славянской культуры и письменности было принято в январе 1991 года. В «Михайловском» этот праздник отмечают уже много лет, всякий раз предлагая гостям новые программы, мастер-классы, квесты, лингвистические игры, музейные уроки и викторины.