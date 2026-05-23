Встреча с поэтессой из Санкт-Петербурга прошла в псковской библиотеке

Встреча с поэтессой Анжеликой Лавицкой, гостьей из Санкт-Петербурга, прошла в Псковской областной библиотеке имени Курбатова сегодня, 23 мая. Об этом сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Любимая тема поэтессы – это свобода во всех ее проявлениях. А еще она старается донести важность оставаться верным себе и быть на светлой стороне.

Посетители смогли послушать стихотворения в исполнении автора.

«Любите своих близких. Жизнь коротка, и надо ценить их здесь и сейчас, потом будет поздно» – отметила Анжелика после прочтения одного из стихотворений.

Также гостья рассказала о проекте «Классика и Андеграунд», направленном на популяризацию как классического, так и современного независимого искусства, о работе над романом в жанре автофикшен «Ярче пламя», и о новом поэтическом сборнике «Цитадель».