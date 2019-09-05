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Перформансы и выставка будет предшествовать премьере спектакля 7САМУРАЕВ в Псковском драмтеатре

Серия перформансов будет предшествовать премьере спектакля 7САМУРАЕВ в Псковском драмтеатре. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный режиссер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, режиссер спектакля Сергей Чехов.

«Кроме самого спектакля, который будет на сцене, мы сейчас придумываем ряд перформансов, которые будут происходить около спектакля, предварять его. Дефолт-система спектакля - оболочка, как в матрице, способ входа в спектакль. Это имеет отношение к спектаклю, но не продает тебе заранее то, что будет внутри, а дополняет спектакль. Это часть спектакля, которая находится не внутри сцены», - пояснил задумку Сергей Чехов.

Предполагается, что перформансы начнутся за неделю до премьеры, а примерно за три недели до спектакля откроется выставка.

Наряду с этим режиссер призвал зрителей не проводить особой аналогии с фильмом «Семь самураев» (режиссер Акира Куросава, 1954 год). «Я хотел бы делать спектакли, которые не базируются ни на каком заранее сделанном материале. И дело в том, что и «Самураев» мы делаем по такому принципу», - заключил Сергей Чехов.

Напомним, премьера спектакля 7САМУРАЕВ в Псковском драмтеатре состоится 8 и 9 ноября.

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