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Дмитрий Месхиев о спектакле 7САМУРАЕВ: Мы осознанно пошли на этот эксперимент

«7САМУРАЕВ - не развлекуха и веселый, беззаботный спектакль. Это абсолютно серьезный спектакль, экспериментальный, и мы осознанно пошли на этот эксперимент», - сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, комментируя премьерный спектакль, который поставил режиссер Сергей Чехов.

Впервые Дмитрий Месхиев посмотрел его целиком тогда же, когда и псковские зрители — на премьере 8 ноября.

«Мое глубокое убеждение, что театр должен иметь разнообразный репертуар, ориентированный на разного зрителя. Нужно иногда думать о престиже театра, а не о коммерческой выгоде. Нужно думать о фестивалях, о движении театра внутри театральной жизни и в том числе о театральном искусстве. Потому что, если мы будем делать только беззаботные и веселые спектакли, театр быстро скатится на водевильную форму, и тогда до нашего театра никому не будет дела кроме редкого псковского зрителя», - отметил гость студии.

«У меня цель и задача - сделать из нашего театра серьезный театр, в который люди будут ходить специально, на определенные спектакли. Это не быстрый процесс, но мы потихоньку этого добиваемся», - добавил Дмитрий Месхиев.

По его мнению, у 7САМУРАЕВ будут как ярые противники, так и ярые сторонники. Мнения по поводу спектакля полярно разделились уже на внутреннем прогоне. «Одни сказали, что это ужасно гениально, а другие - что это чушь, и мы вообще ничего не понимаем», - заключил худрук Псковского драмтеатра.