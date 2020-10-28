Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы отменяет декабрьские спектакли

Впервые за много лет Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина не будет работать в новогодние каникулы ни для детей, ни для взрослых. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, такое решение продиктовано сложной эпидемиологической обстановкой и распоряжением властей.

Новая редакция указа губернатора запрещает массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 15 января 2021 года.

В связи с этим Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина приостанавливает показ спектаклей до 15 января. В декабре отменяются следующие спектакли: «Река Потудань» (10 декабря), «Ревизор» (12 декабря), «Я сделал крылья и летал» (13 декабря), «Ионыч» (13 декабря), «Очень громкая премьера» (17 декабря), «Позвольте вам выйти вон!» (18 декабря), «Каштанка» (19 декабря), «Село Степанчиково и его обитатели» (20, 22 декабря), «Метель» (24, 31 декабря), «Таланты и поклонники» (27 декабря), «Цветаева и саксофон» (29 декабря), «Соседи» (30 декабря).

Театр вернет зрителям полную стоимость билетов. Сдать билеты необходимо в кассу театра в любой день, даже после даты отмененного спектакля. Касса работает ежедневно с 11.30 до 19.30 (обед с 15.00 до 16.00). Зрителям, которые покупали онлайн-билеты на сайте театра, средства вернутся на карту автоматически. Отметим, что часть декабрьской афиши – спектакли, перенесенные с ноября, поэтому билеты на показы прошлого месяца псковичам также нужно сдать в кассу.