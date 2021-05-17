Псковский театр драмы приглашает на премьеру спектакля-кабаре

Впервые в Пскове состоится спектакль-кабаре – в театральном кафе в живом исполнении прозвучит избранная классика тюремного романса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, над постановкой спектакля-концерта «Постой, паровоз!» работает художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.
Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» будет проходить в театральном кафе (к премьере преобразится буфет Псковского драмтеатра), которое во время спектакля будет работать по своему прямому назначению.
«В стоимость билета включены приветственный бокал шампанского и закуски», - уточнили в театре.
В спектакле заняты профессиональные музыканты: Александра Терских (вокал), Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные).
Ведущий – заслуженный работник культуры Сахалинской области, артист Псковского театра драмы Андрей Кузин.
Премьера спектакля-кабаре Дмитрия Месхиева состоится 10, 11, 12 и 27 июня.
Узнать подробности о спектакле и купить билеты можно на официальном сайте театра. Количество мест ограничено.