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Псковский театр драмы приглашает на премьеру спектакля-кабаре

Впервые в Пскове состоится спектакль-кабаре – в театральном кафе в живом исполнении прозвучит избранная классика тюремного романса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, над постановкой спектакля-концерта «Постой, паровоз!» работает художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.

«Российский тюремный романс XX столетия, или «блатная песня», или, если угодно, «русский шансон», в его лучших образцах оказывается настоящей сокровищницей песенной лирики. Среди создателей этих песен – Вертинский и Галич, Алешковский и Евтушенко, даже лауреат Сталинской премии Вера Ибнер. Даже самые законопослушные граждане должны признать: традиция тюремной и каторжной песни в России уходит в седые годы древности, и ее трудно не признать почтенной. Смешон был бы тот сноб, который, поморщившись, отказался прослушать такой "блатняк", как "По диким степям Забайкалья". Зрители наверняка знают эти песни, но такая аранжировка, такая подача их удивят. Кроме того, спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» – это еще и разговор об истории нашей страны, о ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях. Не пафосная лекция, а доверительное человеческое слово», - рассказали в театре.

Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» будет проходить в театральном кафе (к премьере преобразится буфет Псковского драмтеатра), которое во время спектакля будет работать по своему прямому назначению.

«В стоимость билета включены приветственный бокал шампанского и закуски», - уточнили в театре.

В спектакле заняты профессиональные музыканты: Александра Терских (вокал), Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные).

Ведущий – заслуженный работник культуры Сахалинской области, артист Псковского театра драмы Андрей Кузин.

Премьера спектакля-кабаре Дмитрия Месхиева состоится 10, 11, 12 и 27 июня.

Узнать подробности о спектакле и купить билеты можно на официальном сайте театра. Количество мест ограничено.