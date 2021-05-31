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Песня из спектакля «Ревизор» пополнит альбом псковской группы Drift

Группа Drift, фронтменом которой является артист Псковского театра драмы Денис Кугай, выпустила новый альбом Eulogia. Наряду с другими композициями в релиз вошла песня The Rift, которую исполняют герои спектакля «Ревизор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В чем ценность нового альбома и как получилось, что гоголевские Добчинский и Бобчинский в спектакле Петра Шерешевского исполняют песню группы Drift, рассказал Денис Кугай.

Знаменитая комическая пара из «Ревизора», городские помещики Добчинский и Бобчинский, в псковском спектакле – придворная музыкальная группа. Узнав, что один из артистов театра поет в группе, режиссер решил использовать это в спектакле, тем более что творческий номер в качестве своеобразной взятки мнимому ревизору органично вписался в общую канву повествования.

«Drift – это, конечно, не музыка золотой молодежи и тем более не придворная музыка, но это и создает многослойность. Ты можешь быть тонкой творческой натурой, но поставленный в жесткие жизненные обстоятельства, будешь свое творчество продавать так, как можешь продать. И тогда все эти глубокие, философичные тексты, размышления о боге, о цели в жизни будут выглядеть еще комичнее и даже в контексте спектакля несколько цинично», – поделился Денис Кугай.

Свой номер дуэт Drift в спектакле «Ревизор» исполняет перед Хлестаковым в качестве некой нематериальной взятки, названием песни озаглавлена одна из глав спектакля – «The Rift – прореха, пробоина, дыра». «В этом есть какая-то мерзкая черта всех персонажей этого маленького города, которые пытаются как-то ублажить Хлестакова, заискивают перед ним. Когда все это составилось в общую картину, стало понятно, почему Петр Юрьевич предложил такое решение», – отметил артист.

До сих пор песня The Rift звучала только на концертах реально существующей группы Drift и на сцене Псковского театра драмы в спектакле «Ревизор», теперь же композиция вошла в мини-альбом Eulogia.

«Мы выпускаем материал по мере его созидания и накапливания, как правило, это укладывается в какую-то фазу существования нашего коллектива, когда все делают определенную музыку. Здесь музыка получилась достаточно разношёрстной, потому что альбом создавался очень долго, запись началась в 2016 году. The Rift мы играли неоднократно на концертах. Warpaint была записана еще раньше, а все остальное – новый материал. Так вышло, что только сейчас все окончательно подбилось, и мы решили, что пора», – рассказал фронтмен группы.

В этом, по словам Дениса Кугая, и ценность альбома – в его разнообразии, в том, что он отражает изменения во вкусах и убеждениях участников группы, в том, что создавался он иначе, чем другие. «Это в полном смысле творческая коллаборация многих людей. Это была значительно более длительная и более глубокая творческая лаборатория», – подытожил собеседник.

Релиз можно послушать на разных музыкальных площадках.

В группе Drift также играют и другие музыканты Псковского театра драмы – Борис Никитин (барабаны, музыка) и Павел Виницкий (гитары, музыка).