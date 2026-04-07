Музей «Исаакиевский собор» впервые представит в Изборске выставку подарочных пасхальных яиц

Государственный музей «Исаакиевский собор» впервые представит в Изборске выставку «Подарки к Пасхе», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Как рассказали в музее, подарочные пасхальные яйца – уникальное явление русского искусства, сочетающее в себе религиозные традиции и высокое художественное мастерство. Основным материалом для их изготовления стал фарфор. Он обеспечивает гладкую белоснежную поверхность, которая служит отличным фоном для надглазурной росписи – техники нанесения рисунка после глазурования и последующего обжига. 

На выставке будут представлены фарфоровые пасхальные яйца ХІХ–начала ХХ века из коллекции государственного музея «Исаакиевский собор», которая начала формироваться с 2022 года и за последний год значительно пополнилась достойными внимания образцами. Созданные на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге и частных заводах Российской империи, разные по сложности и манере исполнения, пасхальные яйца отражают высочайший уровень технического мастерства и развития русской художественной традиции. 

Росписи пасхальных яиц варьировались от лаконичной надписи «ХВ» до сложных орнаментов, пейзажей или сюжетных композиций. Центральное место занимала православная иконография – изделия покрывали сюжетные сцены из священной истории, лики святых. Также популярны были орнаментальные и растительные композиции. Наряду с изделиями из фарфора распространение получили и пасхальные яйца из стекла и различных металлов, ткани, дерева и папье-маше.

«Благодарим Государственный музей "Исаакиевский собор" и лично его директора Юрия Мудрова за возможность впервые представить в Изборске выставку уникальных пасхальных сувениров», - отметили в музее-заповеднике «Изборск».

Открытие выставки пройдёт 9 апреля в Доме купца Белянина по адресу: Изборск, улица Печорская, 39.   

