Мультимедийный спектакль по сказкам народов страны представят на стенах Псковского кремля

В честь Года единства народов России на стенах Псковского кремля подготовят мультимедийный спектакль по сказкам народов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Итоги работы в сфере культуры за 2025 год и предстоящий событийный календарь представила министр культуры Псковской области Илианна Петрова на заседании коллегии регионального ведомства.

В этом году поддержка Минкультуры РФ составит свыше 290 млн рублей, что в 10 раз больше, чем в 2025 году, отмечалось на заседании коллегии регионального министерства. Продолжается поддержка работников культуры и на региональном уровне. Например, каждому участнику программы «Земский работник культуры» предусмотрена региональная выплата в 100 тысяч рублей. Она будет выделяться дополнительно к 1 млн рублей федеральных средств.

Новым проектом станет Фестиваль монастырской кухни. Он создаст уникальную площадку, на которой будут представлены подворья монастырей Псковской области и других регионов, можно будет больше узнать о традициях православия, посетить гастрономические мастер-классы, лекции, выступления хоровых коллективов монастырей.

По итогам 2025 года посещаемость учреждений культуры в абсолютных цифрах составила порядка 15 млн посещений, что составляет 115% от планового значения. В прошлом году по нацпроекту «Семья» поддержку получили 12 учреждений культуры региона в сумме более 21 млн рублей.

К проекту «Пушкинская карта» подключены 90,54% учреждений. Самые активные муниципалитеты: Псков, Великие Луки, Порховский и Дновский районы. Всего посетителями наиболее масштабных мероприятий на территории Псковской области за последний год стали порядка 500 тысяч человек.